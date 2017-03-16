BAŞÖRTÜLÜYE HAKARETE 7 BİN EURO….

16 Mart, 2017

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Fransa’da geçen yıl iki başörtülü müşteriye hakaret ederek servis yapmayı reddeden restoran sahibi, 7 bin avro para ve mahkeme kararını iki ay süresince iş yeri girişine asma cezasına çarptırıldı.

Paris’in kuzeydoğusunda bulunan Bobigny banliyösünde başörtülü iki kadına servis yapmayı reddeden ve iş yerinden kovan restoran sahibinin yargılandığı davada karar açıklandı. Geçen yıl ağustos ayında meydana gelen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandıktan sonra büyük tepki çeken olayda mahkeme, iş yeri sahibinin “Halka açık bir işyerinde hizmet sunmada dini aidiyetten dolayı ayrımcılık suçu” işlediğine karar verdi. Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda, iş yeri sahibine, 3 bini ertelenmiş 5 bin avro para cezası, bin avro manevi tazminat ve bin avro da mahkeme masrafları olmak üzere toplam 7 bin avro para cezası verdi. İş yeri sahibinin davaya müdahil olan Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneğine (CCIF) bir avro sembolik para cezası ödemesine de hükmeden mahkeme ayrıca, kararın iki ay boyunca restoranın girişine asılarak sergilenmesine karar verdi.

Geçen yıl 27 Ağustos’ta meydana gelen olay sonrası Fransa’da İslamofobi ve ayrımcılık tartışmaları başlamıştı. Olay anında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iş yeri sahibinin, “Teröristler Müslümandır ve bütün Müslümanlar teröristtir. Bunu analiz edin.” diyerek başörtülü müşterilere servis yapmayı kabul etmeyip restoranı terk etmelerini söylemesi büyük tartışma yaratmıştı.

Sosyal paylaşım sitelerinde çok sayıda kullanıcı, Müslümanlara yönelik ayrımcılığı kabul edilemez bulurken bazı kullanıcılar alternatif videolar yayımlamıştı. Bu videolardan birinde restoranda bulunan bir müşteri, “Irkçıların bize servis yapmasını istemiyoruz.” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirmişti.

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