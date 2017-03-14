BAŞÖRTÜSÜ KARARI TEPKİ ÇEKTİ

14 Mart, 2017

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BERLİN – Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının bugün başörtüsüne ilişkin verdiği karar, Avrupa’daki Müslüman sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatları Genel Sekreteri Bekir Altaş, yaptığı yazılı açıklamada, ayrımcılıkla mücadele hususunda atılması gereken birçok adım varken, AB Adalet Divanının, kararıyla işverenlere suistimale açık bir alan bıraktığını belirtti.

Altaş, “AB Adalet Divanı’nın kararı çok yanlış bir adım olmakla birlikte, suistimal edilmeye oldukça açıktır. Verilen bu kararla başörtülü kadınlar yine mağdur edilmiştir. Başörtülü kadınlar böylelikle çalışma hayatından uzaklaştırılmış, ekonomik bağımsızlıklarını yitirmeye mahkum edilmiştir.” değerlendirmesinde bulundu. Bunun asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Altaş, Müslüman kadınların iş hayatından dışlanmalarını engellemek adına, yasama organının ayrımcılıkla mücadele yasalarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Bu kararın da sözde tarafsızlık ilkesi gerekçe gösterilerek uygulamaya koyulacağı ve hızla yaygınlaşacağını beklediklerini ifade eden Altaş, açıklamasında, “Bu durum, Federal Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsü ile ilgili verdiği karar sonrasında, Almanya’daki eyaletlerde peşi sıra getirilen başörtüsü yasaklarında görülüyor.” ifadelerine yer verdi. Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici de, AA muhabirine yaptığı açıklamada son zamanlarda Avrupa’da mahkemelerin başörtüsüne ilişkin kararlar verdiğine işaret ederek, “Bunlar Avrupa’daki Müslümanlar için iyi haber değil. Başörtüsü tartışması aslında çoktan bitmiş olması gerekiyor, Müslümanlar için bir hak olması lazım. Yalnız bu yeni yasaklar ileride de bu konudaki tartışmaların devam edeceğini gösteriyor.” dedi. Söz konusu kararın Almanya’ya da yansıyacağını belirten Kesici, bunun bu ülkede Müslümanları uzun bir zaman meşgul edeceğini kaydetti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreteri Bekir Alboğa da, “Bir Müslüman kadının Almanya’da okumuş, iş sahibi olmuş, kendi kimliği oluşmuş, başörtüsü ile çalışmak istiyorsa ve bunun önüne bir engel çıkarılıyorsa, bu anayasadaki din özgürlüğüne aykırılık teşkil eder.” dedi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin, “Bu ülkede doğan Müslümanlar, dinlerini serbestçe yaşıyor ve buradaki hürriyetten faydalanıyor.” ifadelerini hatırlatan Alboğa, “Ancak görüyoruz ki her alanda hürriyetlerde kısıtlamalar var. Bunu da böyle bir kısıtlama olarak görüyorum. Yazık. Üniversite okumuş, çalışacak hale gelmiş, bir kariyer sahibi olmuş hanımların başörtülü veya başörtüsüz, nasıl çalışacaklarına kendileri karar vermeliler. Bu ister bürokraside olsun, ister ticari alanda, ister devletin memuru statüsünde olsun, bir insan Müslüman ise bir kadın başörtülü çalışmaya karar vermişse o karara herkesin saygı duyması gerekir.” şeklinde konuştu. Müslümanlar Merkez Konseyinden (ZMD) yapılan açıklamada da, AB Adalet Divanı’nın kararının Alman Anayasa Mahkemesi kararına tamamen zıt olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, AB Adalet Divanı yargıçlarının bu kararla Avrupa’daki Müslüman kadınların ayrımcılığa uğramaları konusunda kapıları açtığı kaydedildi.

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