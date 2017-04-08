Bayern Sistemi hasta ediyor

8 Nisan, 2017

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Altona semtindeki muayenehanesinin yanı sıra haftada iki gün öğleden sonra da Kirchwerder semtiki yeni muayenehanesinde hizmet veren Dr. Mustafa Havuç, ilaç sektöründeki bazı yeniliklerin hastaları daha da hasta ettiğini söyledi.

Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg’un Altona semtinde kendi muayenesinde sağlık hizmeti veren ev doktoru Dr. Mustafa Havuç, çalışma alanını genişleterek Kirchwerder semtinde de bir muayenehane açtı. 130 metrekarelik bölgenin tek engelliye uygun muayenehanesinde iki doktorlar birlikte hizmet veren Dr. Havuç, Salı ve Perşembe günleri saat 16.00 ila 18.00 arasında Kirchwerder semtindeki muayenehanesinde hastalarına bakıyor. Bölgede ağırlıkla Alman hastaların bulunduğunu söyleyen Dr. Havuç, “Çok kültürlülüğü yaşatmak, hem de kırsal kesimi doktorsuz bırakmamak adına böyle bir konsepti hayata geçirmek istedim. Meslektaşlarım Dr. Axel Spaeth ve Dr. Devrim Thormaehlen ile bölgeye kaliteli bir sağlık hizmeti vermek istiyoruz” dedi. Diğer günler Altona’daki muayenehanesinde sağlık hizmeti vermeye devam eden Dr. Havuç, 1 Ocak’tan itibaren Hamburg’da uygulamaya koyulan “Bayern Sistemi” nedeniyle özellikle yaşlı hastalarının sorun yaşadığını dile getirdi. Bayern Eyaleti’nden örnek alınan sistem kapsamında artık doktorların ilaçların ismini değil, sadece içeriğini reçeteye yazmakla yükümlü olduklarını söyleyen Dr. Havuç, “Biz sadece içeriyi yazabiliyoruz. Sağlık kasaları ve eczaneler ise hangi ilaç şirketiyle anlaşmalıysa o şirketin ilacını hastaya veriyor. Alışık olduğundan farklı isimde, pakette ve renkte ilacı almak zorunda kalan hastalar ise genelde psikolojik sorunlar, bazen de fizyolojik sorunlar yaşıyorlar” şeklinde konuştu.

YAŞLI HASTALARIN BAYERN SİSTEMİ KABUSU

Hastaların çoğunlukla bunu kabul etmeyip itiraz ettiğini ifade eden Dr. Havuç, bu durumu hastalara açıklamakta da oldukça zorlandıklarını dile getirdi. Doktor olarak hangi ilaç şirketi olursa olsun hepsinin aynı kalitede olduğundan yola çıkarak reçete yazdıklarını söyleyen Dr. Havuç, “Ama her firmanın aynı kalitede olduğunu gösteren herhangi bir araştırma ya da kalite kontrolü maalesef mevcut değil. Bu nedenle bazı şeyler bizim için de muamma olarak kalıyor. Ayrıca sağlık kasaları ve eczaneler ilaç firmalarıyla hangi fiyata veya hangi şartlarda anlaştılar onu bile bilmiyoruz” dedi. Dr. Havuç, “Sağlık kasaları son yıllarda yüksek kar elde ediyorlar ve buralardan elde edilen gelirin nerelere harcandığı konusunda da çok sağlıklı bilgiler yok. Sağlık kasaları ticari şirket değildir ve elde ettikleri karı da normalde prim ödeyenlerin daha sağlıklı ve kaliteli yaşayabilmesine yönelik harcamak zorundadır. Ama bu para silah sanayii için mi ya da başka sanayii için mi harcansın diye konuşulurken insanların sağlığı için ne şekilde harcanabileceği konuşulmuyor” şeklinde konuştu.

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