‘Baza Concept’ Feuerbach’ta

9 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Mobilyada en şık ve en kaliteli uygun fiyatlara çevrenin en büyük mobilya, koltuk takımı, yatak odası takımı, bazalar, perdeler, hediyelik eşyalar, yastık ve yorgan çeşit imalatçıları Baza Concept Mağazası ile bütünleşerek Stuttgart-Feuerbach’ta Türk sokağı diye de bilinen Mauser Sokak 22 numaranın ikinci katında bin yediyüz metre kara alanda satış ve bin üçyüz metrekara de deposu olan mağazanın açılışı yapıldı. Dedemoğlu Restoranının üst katında bulunan Baza Concept Mağazası rahatlık, kalite ve konfordan ödün vermeden tasarlanmış olan ürünleri müşterileri için Türkiye’den getirtiyor. Türk mobilya sektörünün başarılı temsilcilerinden Bülent Karakaş ve Orhan Coşkun ortaklığında bu kosepte işadamı Kemal Gazioğlu da destek veriyor. Amaçlarının birinci elden tüketiciye uygun fiatlarla ve de güleryüzlü ve güvenilir hizmet prensibiyle müşterilerimizin hizmet vermek ürün kalitesi ve daha sonrasında verilen servis hizmetleri Baza Concept ile müşteri memnuniyetini getirmekte. Bölgenin en büyük Türk mobilya mağazası olma özelliğini taşıyan Baza Concept Mağazasında BeFa Deco aksesuar ve Perde, Relax Bettwaren yastık ve yorgan çeşitleri ile Ulusoy İMEX Export ve hediyelik eşyalar firmaları da yer alıyor. Yeni Baza Concept Mağazasında son teknolojiyi kullanarak tasarladığı estetik, fonksiyonel ve özgün mobilyalarını müşterilerin beğenisine sunuyor.

KALİTE BİRİNCİ SIRADA

Türk mobilya sektörünün kalitesiyle ve tasarımlarıyla dikkat çeken Baza Concept, keyifli alışveriş deneyimini mağazanın içinde ulaşılabilir. Türk mobilya sektörünü dünya da başarıyla temsil etmeye başlayan Baza Concept yetkilileri kaliteli ürün kaliteli hizmet prensibinden vazgeçmeden en uygun fiyatı sunmayı ilke edinmişler, Fabrikasyon standartlar yanısıra, özel ölçülü ürünlerde de müşterisinin hayal ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürüyor. Baza Concept ile sağlam, emniyetli ve şık Bazalarda farklı model ve kumaş tasarımlarıyla ve seçenekleriyle hem zarif ve hemde gösterişli. Baza Concept evlenmek ve evini yenilemek isteyenlere açılışa özel uygun fiyatla ve benzersiz kampanyalarla ve düğün paketleriyle mobilya sahibi olma fırsatı sunuyor. Hayalinizdeki mobilyalara hemen sahip olun, kolayca ödeyin. İndirimli mobilya modelleri yeni müşterilerini bekliyor. Baza Concept Mağazası sizin evinizin havasını değiştirecek ve onlarca indirimli model arasında hoşunuza gidecek bir mobilya, baza ve koltuk takımı, perde, yorgan veya yastık da siz bulacaksınız. Baza Concept mağazasında, müşterilerin istek ve ihtiyaçları göz alınarak dizayn edilmiş.

ÜRETİCİDEN HALKA

Türkiye’nin önde gelen Mobilye üreticileri Değirmencioğlu Mobilya ve HKM Comfort Baza ile evinizin güzelliğini ön plana çıkarırken farklılığı anlıyacaksınız. Baza Concep’te Baza ve koltuk takımı, perde, yorgan veya yastık üreticileri bir arada, hesaplı alışveriş burada diyen ve kaliteli hizmet vermekten çok mutlu olduklarını belirten Bülent Karakaş ve Orhan Coşkun, “Müşteri memnuniyetinden de müşteri kazanır, firma kazanır ve toplum kazanır. Biz müşterilerimize oldukça geniş ve kaliteli ürün çeşitleri sunarak bu güne kadar başarı ile gelmiş bir firmayız.” dedi. Evini uygun fiyatla yenilemek isteyenleri ve düğün masraflarının ağır yükünden kurtulmak isteyenleri indirimli modeller bakmaya davet eden Bülent Karakaş ve Orhan Coşkun, özel ürün yelpazesini yerinde görmeniz mümkün olduğunu söyledi.

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