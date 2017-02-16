VE BEKLENEN PROJEDE SONA DOĞRU

16 Şubat, 2017

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STRASBOURG- İslam Toplumu Milli Görüş Doğu Fransa Bölgesi Strasbourg Eyyûb Sultan Yeni Camii projesine adım adım yaklaşıyor. Projenin bitmesi için canla başla çalışan yetkililer ” Eski Caminin yerine yapılan bu külliye, strasbourg ve çevresine yeni bir imaj katacak, insanların huzur bulacağı bir buluşma merkezi haline gelecek. Avrupanın en büyük camiilerinden olan Eyyûb Sultan Camii’nin daha ihtişamlısını inşa ettikten sonra, geniş kapsamlı faaliyetler sunarak insanlığa hizmet etme misyonu büyüyerek devam edecektir. Projenin detayları, başlamış olan inşaattan görseller ve kampanyalar hakkındaki tüm gelişmeleri www.facebook.com/gmeyyubsultan adresinden takip edebilirsiniz. Bu büyük projenin gerçekleşmesi için Eyyub Sultan camiisinden veya İnternet sayfasında bulabileceğiniz üye kayıt formunu doldurup ulaştırarak aylık ödemelerle projeye destek olabilirsiniz.

Ayrıca, yardımlarınızı isim-soyisim belirterek banka hesabına gönderme imkanınız vardır.

IBAN : FR76 1027 8010 0400 0208 9570 160 – BIC : CMCIFR2A

İNFAK KAMPANYASI

Peygamber Efendimiz bir Hadis Kudsi de şöyle buyurmaktadır:

Ey Âdemoğlu! Sen infak et (hayra harca) ki, Ben de sana infak edeyim.”

(Buhari ve Müslim 993/36)

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarının İnfak kampanyası çerçevesinde yardımda bulunabilirsiniz. Size en yakın Milli Görüş şubesinde bulabileceğiniz İnfak zarflarını doldurup teslim ederek gelecek nesiller için Eyyub Sultan Camii projesine ve eğitim merkezleri inşaa etmeye yardımcı olabilirsiniz” denildi.

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