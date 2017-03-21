BELÇİKA’DA ÇALIŞANLAR GREVE GİTTİ

21 Mart, 2017

Yorum Yok

Belçika’da sendika üyesi sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanlarının protestosu, sabah saatlerinde Brüksel Nord Tren İstasyonu’nda başladı.

Yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı gösteride, hastane, bakım evleri gibi kar amacı gütmeyen kurumların çalışanları için talep edilen iyileştirmelerin uzun zamandır sağlanmaması protesto edildi.

Şehir merkezine yürüyen göstericiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaşlarına zam ve personel sayısının artırılması yönündeki taleplerini yineledi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

