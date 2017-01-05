BENTOUR’DAN ANLAMLI PAYLAŞIM

5 Ocak, 2017

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BENTOUR devletin verdiği uçak teşviklerini Seyahat Acenteleri ile paylaşıyor.

Turizm Bakanlığının Türkiye satışları için vermiş olduğu teşviği Bentour Reisen Türkiye’ye Turist gönderen Seyahat Acenteleri ile paylaşmayı kararlaştırdı.

Bentour un CEO su Deniz Uğur: “özellikle satış sitelerinde Türkiye destinasyonunu pazarlamak için yüksek bir motivasyon gerekiyor. Türkiye hakkında müşterilere bilgi vermek, ya da tatil için ikna etmek bu günlerde önceki dönemlerden daha zor. Bu nedenle, Bakanlığın operatörlere verdiği teşvikleri Seyahat Acenteler ile paylaşmayı kararlaştırdık” diye ifade etti.

Bentour un çift hanelerde seyreden Seyahat Acente hakkedişlerine ilaveten çocuklar da dahil olmak üzere her yolcu için “Türkiye Bilgilendirme Bonusu” adı altında ilk etapta Ocak, Şubat ve Mart ayı için yapılan rezervasyonlarda Turist başına 10 Euro ödeyeceğini duyurdu.

Kararı 6 hafta önce alınan uygulamanın teknik altyapısı başarılı bir şekilde hazırlanmış olup, talep edilmeden ek provizyonun seyahat acentelere ödenmesi sistemlere tanımlanmış bulunmakta.

Bakanlıktan ödenen teşvikleri Seyahat Acente partnerleri ile paylaşan Bentour Reisen, şimdiye kadar bu anlamda uygulamayı hayata geçiren tek tur operatördür.. Bakanlık her Charter uçuşa, kontenjan ve doluluklar ile ilgili bazı kriterler yerine getirilmiş olması şartı ile 6000 Dolar ödemekte. Teşviklerin bir bölümü Destinasyonda temsilci Incoming Acente ile paylaşılırken, Bentour Reisen örneğinde bir bölümü de Seyahat Acentelerine ödenmiş olacaktır.

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