BENTOUR’DAN TURİZM ATAĞI

18 Ocak, 2017

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Mehmet Güzel

STUTTGART- 14 Ocak tarihinde başlayan ve 9 gün sürecek olan Stuttgart CMT fuarında Bentour Reisen otel partnerleri Side Star, Delphin, Stone, Calista Luxury, Von Hotels ve Novum otel grupları ile beraber düzenlemiş olduğu standında Türkiye tanıtımı yapıyor. Bentour fuara katılan otel partnerleri ve Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Frankfurt Başkonsolosluğu Turizm Ataşesi Osman Şahin onuruna bir akşam yemeği verdi. Bentour Reisen Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ugur’un daveti ile düzenlenen akşam yemeğine Stuttgart Baskonsolosu Ahmet Akıntı ile Frankfurt Turizm Ataşesi Osman Şahin ve ekibi de katıldı. Yemekte, Türkye ve turizm sektörü ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu, açılışı hafta sonuna denk gelen 9 günlük Stuttgart CMT Fuarı’nı iki günde 70 bin kişi ziyaret etti, Avrupada tüketiciye yönelik en büyük ve en uzun süreli turizm fuarı olma özelliğini elinde bulunduran fuarda Bentour olarak Türkiye’ nin tanıtımına katkı sağladıklarını belirten Kadir Uğur standlara olan ilgiden memnun olduklarını fuar süresincede aynı ilgiyi beklediklerini belirtti. Türkiye’de gösterilmeye çalışılan kötü görüntüye rağmen fuarda Türkiye’ye olan ilginin çok büyük olduğunu belirten Uğur, Bentour Reisen ve otel partnerleri, olarak bu fuardan azami istifade ederek ayrılmayı hedeflediklerini belirtti. CMT kapsamında düzenlenecek olan golf fuarında da Bentour Reisen partneri Regnum Otel ile beraber ikinci bir stand açarak, fuardaki tanıtımını kuvvetlendirirken diğer fuarlardada partner otellerle boy göstermeyi hedeflemekte

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