Beringen Türkgücü nefes aldı

1 Şubat, 2017

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Halil Uygun

Belçika’nın Limburg eyaletinde resmi 2 Amatör A grubunda karşı karşıya gelen Beringen Türkgücü – FC Anadol arasında oynanan derbi maçında altın değerindeki üç puanın sahibi Beringen Türkgücü oldu. Çok sayıda taraftarın izlediği derbi maçında futbolcuların heyecanlı olduğu kadar da taraftarların heyecanlı olduğu dikkat çekti. FC Anadol deplasmanda Beringen Türkgücü karşısında mutlak puan hedefiyle sahaya çıkarken, Beringen Türkgücü de kendi saha ve taraftarı önünde altın değerindeki üç puanla sahadan ayrılmak için hedef belirlemişti. Her iki takım da ortaya koydukları güzel futboluna rağmen zaman zaman futbolcular arasında ufak tefek tartışmalar yaşandı. Beringen Türkgücü rakibi FC Anadol karşısında daha canla başla mücadele vermesine karşılık ilk yarıda istediği golleri kaydedemeyince ilk yarı golsüz berabere bitti

Türkgücü fırsatları kaçırıyor

Beringen Türkgücü ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendirmekte zorlandı. Zaman zaman hakemlerin verdiği kararlar ise futbolcuların tepkisine neden oldu. FC Anadol galip gelerek bir alt kümeden uzaklaşmak için mücadelesi karşısında netlik gol pozisyonu bulmakta zorlandı. Maçın ikinci yarısının başlamasıyla beraber Burak Kürkan’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan takımın kaptanı Fatih Erdin kaydettiği golle takımını FC Anadol karşısında 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalar içerisinde her iki takımda gol kaydedebilmek için yoğun caba sarf etme girişiminde bulundu. Daha çok oyuna hakim olan Beringen Türkgücü yakaladığı gol fırsatlarını değerlendirmekte zorlandı. Her iki takımın taraftarları tutukları takımı coşturma gayretine girmelerine rağmen maçın 83. dakikasında Ömer Kılıç kaydettiği golle Beringen Türkgücü 2-0 FC Anadol karşısında öne geçti. İlerleyen dakikalar içerisinde başka gol kaydedilmeyince Beringen Türkgücü sahadan galibiyetle ayrılır iken FC Anadol sahadan boynu bükük ayrıldı

FC Anadol zora düştü

Tarihinde ilk defa 2 amatör kümede oynayan FC Anadol, iki sezon üst üstte şampiyon olarak bir üst kümeye yükselmenin başarısını alışan taraftarlar ise bu sezon alınan kötü sonuçlarına rağmen takımlarına sonsuz destek vereceklerini belirttiler. Geçtiğimiz sezon FC Anadol ile aynı grupta yer alan ve bu sezon için bir üst kümeye çıkarak aynı grupta tekrar yer alan Beringen Türkgücü cezalı futbolcularına rağmen kadro kurmakta zorlanmasına rağmen alınan FC Anadol galibiyet ile bir alt kümeye düşme tehlikesinden giderek uzaklaşmakta

Kadro

Beringen Türkgücü kalede Gökhan Karaöz, Ömer Güvercin, Barbaros Çalışkan, Fatih Erdin, Gürkan Biçici, Güven Karaca, Tamer Albayoğlu, Okan Teker (89. dakika Samet Taşkıran), Burak Kürkan (66.dakika Ömer Kılıç), Yasin Yılmaz (86. Orhan Taşkıran), Bünyamin Kaya

FC Anadol Kalede Jolan, Kadim Elkılıç, Jochen, Engin İnce, Nihat Güngör, Bilal Ayaz, İskender Karatoprak (58. dakika Esref Tekinalp), Mücahit Ulupınar, Andy, Dario (76. dakika Altan Keçici) , Fatih Babacan (85. dakika Hamed Bennassar

Goller 47’de Fatih Erdin ve 83’de Ömer Kılıç

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