BEŞİKTAŞLILAR COŞTU

21 Mart, 2017

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Selahattin Özdemir

HEİLBRONN- Türkiye Süper Lig şampiyonluğunun en büyük adayı olan Beşiktaş (BJK) kara kartallar, kuruluş tarihine atfen heryıl 19.03 tarihini dünya Beşiktaşlılar günü olarak kutluyor. Heilbronn Karakartal Derneği de ‘Dünya Beşiktaşlılar Günü’ ve aynı zamanda Beşiktaşın kuruluşunun 114. Yılını büyük bir coşku ile Almanya’nın Heilbronn kentinde de kutladı. Heilbronn Karakartal Derneği Başkanı Emrullah Uzuner yaptığı açıklamada dernek olarak amaçlarının gençere sporu sevdirmek ve hangi takımdan olursa olsun herkese kapılarının açık olduğunu belirtti. Başkan Uzuner, Heilbronn’da Beşiktaş Karakartal Derneği’nin resmi olarak kalıcı bir hale getirmek istediklerini vurguladı. Öte yandan Başkan yardımcısı Adnan Altınkaya da yaptığı açıklamada bu sene de Beşiktaş’ın Şampiyon olacağına inandıklarının altını çizdi. Karakartal Derneği kutlamaya katılan üyelerine Neckarsulm da bulunan Mevlana Restorant’ta yemek verdi. Neşe, birlik ve beraberlik içinde geçen yemekte çeşitli eğlenceler gerçekleştirildi. Kutlamaya katılanlar her sene tekrarlanması dileğinde bulundular.

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