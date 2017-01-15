BETİNA ‘MELEK’ OLDU

15 Ocak, 2017

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Muzaffer Çetin-RASTATT

Almanya’nın Rastatt şehrinde yaşayan Bettina Müller İslam dinini secerek Müslüman oldu. DİTİB Rastatt Merkez caminde düzenlenen ‘İhtida’ merasiminde, Din görevlisi Fazlı Uzun, Cemiyet Başkanı Sebahattin Yaman ve Murat Serin’in huzurunda Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Bettina Müller, ‘Melek’ ismini aldı. Melek Müller, ” Başta Murat Serin ve eşim olmak üzere etrafımda ki Türk arkadaşlarımın anlatıkları İslam dini bana çok enteresan geldi. Araştırdıklarım, öğrendiklerim beni bu yola yani İslam’a yaklaştırdı. Allaha dua ettiğimde içimdeki manevi huzuru hissettiğim için Müslüman oldum” ifadelerini kullandı. Din görevlisi Fazlı Uzun, Melek’e İhtida belgesini vererek İslamiyeti kabul etmek demek, yeni bir hayata başlamak demektir. Birinin İslamiyeti kabul ettikten sonra tüm geçmişi silinir, yeni bir hayata başlar. İslamiyeti seçen bu kardeşimize de Yüce Rabbim yeni çıktığı bu yolda hidayet ve sebat etmeyi nasip eyler inşallah dedi. Cemiyet Başkanı Sebahattin Yaman, Müslüman olmasının ardından Bettina Melek’e, artık İslam’a hizmet edecek bir elçi olduğunu ve 700 milyon Müslüman kardeşi bulunduğunu söyledi. Bettina Melek’in şehadet getirdiği anlarda camide yer alan cemaat büyük bir heyecan ve coşku yaşadı.

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