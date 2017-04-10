BEYAZ TOZ PANİĞİ

10 Nisan, 2017

Yorum Yok

HAMBURG – Bu sabah Hamburg Başkonsolosluğu’na mektup içinde gelen beyaz madde korkuttu. İsimsiz gelen mektubun içinde sallayınca beyaz bir toz madde çıkınca konsolosluk yetkilileri mektubu açmadı. Toz maddenin zehirli veya kimyasal bir madde olasılığı üzerine konsolosluğa itfaiye, polis ve özel tim ekipleri çağrıldı. İçerdeki vatandaşlar dışarı çıkarılmazken, dışardan da içeri kimse alınmadı. Kontrollü bir şekilde açılan mektubun içinden Vitamin C içerikli aspirin çıkması derin bir oh çektirdi. Zarftan çıkan ezilmiş toz halindeki vitamin hapı, seçim süresince 2 hafta yoğun bir tempoyla çalışan konsolosluk ve sandık görevlileri tarafından “bu yoğun tempo sonunda vitamine ihtiyacımız olduğu için göndermişlerdir” diye espri konusu oldu.

Dün sona eren seçimlerde, Salih Koçak ve Betül Öztaş oy kullanmaya nişan kıyafetleriyle gelerek “Nikahtan önce ‘Evet’ dedik” diyerek oylarını kullandılar. Hamburg Başkonsolosluğuna kayıtlı 83.851 seçmenden gümrüklerle birlikte 43.956 kişi oy kullandı. Böylece, seçmenin yüzde 52,42’si oy kullanmış oldu. Hamburg’da ilk oyu Başkonsolos Fatih Ak kullanırken, son oyu ise SKM Hamburg Başkanı Coşkun Akgül kullandı. Oylar Salı günü Berlin’den THY ile Türkiye’ye gönderilecek.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

