BİEBESHEİM’DE KUTLU DOĞUM COŞKUSU

7 Nisan, 2017

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Yüksel Demir

BİEBESHEİM – DİTİB Biebesheim Ayasofya Camii’nin düzenlediği Kutlu Doğum etkinliği coşkulu geçti Biebesheim Ayasofya Camii İmamı Şerafettin Köprübaşı’nın sunuculuğunu yaptığı program İstiklal ve Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı. Demek Başkanı Kadir Sarıtaş yaptığı konuşmada Peygamber Efendimizin örnek hayatından kesitler anlattı. Frankfurt Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı ise yaptığı konuşmada, düzenlenen Programların Hz. Peygamberi daha iyi anlama,anlatma, tanıma, tanıtma ve sevgisini canlı tutma amacına matuf olduğunu dile getirdi. Çeşitli ikramların yapıldığı programda ilahiler ve gösterilerle son buldu.

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