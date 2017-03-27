BİG BW GEDE DEDİ

27 Mart, 2017

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Almanya’nın göçmen partisi olarak da bilinen Adalet ve Yenilik Birliği (BİG) 2010 yılından sonra Baden-Württemberg Eyaleti’nde tekrardan teşkilatlanıyor. Tekrardan eyalette yapılanmaya giden BİG Partisi yetkilileri ile yapılan seçimde BİG Baden-Württemberg Başkanlığına Murat Gede getirildi.

Mustafa Karaman

STUTTGART- Almanya’da farklı kökenlerden gelenlerin, Almanlarla birlikte kurduğu, Almanya’nın sorunlarına altarnatif çözüm üreterek, meselelerin cözümüne katkı sağlamak amacıyla kurulan ve Almanca adı BIG-Bündnis für Innovation& Gerechtigkeit Partei olan Alman Adalet ve Yenilik için İttifak Partisi (BİG) en son 2010 yılında kurulan Baden-Württemberg teşkilatının yeniden yapılanması için Stuttgart kentinin güney semtinde bulunan eski İtfahiye (Altes Feuerwehrhaus) binasında biraraya geldiler. Gerçekleştirilen yapılanma ve seçim toplantısında partinin ilk Baden-Württemberg yapılanmasında öncülük etmiş partililerin yanısıra Stuttgart, Mannheim, Balingen, Heilbronn ve diğer illerden teşkilatı ve partiye yeni katılanlar ile istişareler sonucu yeniden yapılanma gerçekleştirildi. Ev sahipliğini BİG Partisi Stuttgart’ın yaptığı olağanüstü toplantıda. Seçim öncesi Divan Kurulu oluşturuldu. Eski BW Eyalet Başkanı Yaşar Mert’in başkanlığını yaptığı divana Tarak Mtibaa ve Safi Shakir seçildiler. BİG Baden-Württemberg Eyalet Başkanlığı için tek aday olan Murat Gede verdiği liste karşısında başka aday olmayınca tek liste halinde seçime girildi. Yapılan gizli oylamada oyların tümünü alan Murat Gede’nin listesi 11 evet kabul oyuyla onaylandı. Böylelikle BİG Baden-Württemberg Eyalet Başkanlığına Murat Gede getirilirken listedeki diğer isimler ise Yaşar Mert (Heilbronn), Yılmaz Koçak (Neckarsulm), Tarak Mtibaa (Stuttgart), Tahsin Özkan (Mannheim) ve Tufan Akçay (Heilbronn) oldu. Görev dağılımının daha sonra yapılacağı söylenirken yeni seçilen ve aynı zamanda Stuttgart İl Başkanı da olan B.W. Eyalet Başkanı Murat Gede, yolun daha başında olduklarını belirtti. Önümüzdeki Eylül ayında yapılacak Almanya Genel Seçimleri öncesi kurumsallaşmaya yönelik geniş bir çalışma yapacağını söyleyen Gede, “Yapısal ve teşkilatlanma çalışmalarının yanı sıra, üye çalışması ve strateji çalışmalarına hız vereceğiz. Ben hem daha önce bu eyalette görev yapmış eski yönetime teşekkür ediyorum. Onların başlattıkları bu bayrağı ileriye taşımak gayemiz. Tabiki bu tek başımıza olacak bir çaba değildir. El birliği ile birlik ve beraberlik içinde yapacağız. Sorumluluğumuzun ağırlığını şuandan itibaren hissettiğimi belirtmek istiyorum. Çok çalışmalıyız.” dedi.

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