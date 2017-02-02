BIG Partisi Münih hizmette

2 Şubat, 2017

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MÜNİH – BIG (Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit – Yenilik ve Adalet Birliği) Münih’te mevcut üyelerinin geniş katılımıyla Münih teşkilatını kurdu ve iki seneliğine yedi kişiden oluşan yönetim ekibini seçti. Çeşitli toplumsal gruplara hitap eden yeni yönetimde başkanlığa Münevver Canseven seçilirken, Abdullah Öktem ve Houssam Makkie başkan yardımcılığına, Mustafa Saraç da mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Ramazan Bildirici, Zekeriya Görken ve Mehmet Kücükakça yönetim kurulunun diğer üyeleri olarak seçildiler. Çiçeği burnunda başkan Münevver Canseven, herkese kendisine gösterilen güvenden dolayı teşekkür ettikten sonra, yönetim kadrosuyla birlikte etkin bir çalışma yapacaklarını, öncelikli olarak Münih’te çeşitli sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile BIG Partisini ve hedeflerini tanıtmak, onların görüşlerini almak ve taleplerini dinlemek amacıyla ziyaretlerde bulunacaklarını belirtti. ”Bunun yanı sıra yine aynı amaçla esnaf ve ev ziyaretleri de gerçekleştireceğiz. Birlik ve beraberlik isteyen herkesi kucaklayacağız” dedi. Yaşadığımız toplumda siyasetle ilgilenmenin önemini vurgulayan Münevver Canseven, siyasetin adil ve çözüm odaklı olması gerektiğini ve bunun da başta ayrımcılığa karşı mücadele etmekten geçtiğini belirtti. Canseven BIG Partisi’nin Almanya’nın demografik ve çoğulcu yapısını en iyi yansıtan oluşum olduğunu söyledi. Almanya’nın çok kültürlü toplumunun meşru taleplerinin mevcut sistem partilerinin icraatlerine yansımadığını, şimdiye kadar verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve hatta bu partilere verilen oyların ihanet olarak geri döndüğünü ifade eden Münevver Canseven, bu tür oyunlara BIG Partisi’nin güçlenmesiyle birlikte son vereceklerini belirtti.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

Toplantıya Köln’den katılan BIG Partisi’nin gençlik kolları JuBIG başkanı Tolga Özgül, en kısa zamanda Münih’te gençlik kollarının faaliyete geçeceğini ve JuBIG olarak gençlerle birlikte çeşitli çalışmalar yapacaklarını söyledi. ”Gençler bu toplumun geleceğini belirleyecekler. JuBIG olarak amacımız, farklı kültürlere sahip olan gençlerimizi asimile olmaktan korumak, kendi kimlikleri ve değerlerini kaybetmeden bu toplumda her alanda başarılı olmalarını sağlamaktır. Münih’te herkese çağrım, gençleri bize katılmaları için teşvik edin, amacımız önümüzdeki birkaç sene içinde Almanya’nın en büyük gençlik hareketini oluşturmaktır” dedi. Bonn şehrinden toplantıya katılan BIG Partisi Almanya Genel Başkanı Haluk Yıldız da herkesi selamladıktan sonra kurulan Münih teşkilatının hayırlara vesile olmasını temenni etti ve seçilen yönetime de bol başarılar diledi. BIG Partisi’nin 7 seneden beri 9 eyalette ve 40 şehirde teşkilatlandığını ve önemli bir siyasi talep olarak da kimsenin etnik kökenine, dinine, sosyal statüsüne bakılmaksızın, kayıtsız şartsız toplumun tüm bireylerinin hak, hukuk ve adalet konusunda eşit muamele görmeleri gerektiğinin altını çizdi. ”Kanun önünde olduğu gibi, eğitim, istihdam, ekonomi, kamu ve sosyal alanlarda da fırsat eşitliğini savunmaktayız. Çifte vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkı gibi vatandaşlık hakları, dini cemaatlerin hukuken eşit muamele görmeleri de bunun bir parçasıdır” dedi. Genel Başkan Haluk Yıldız ayrıca şunları kayd etti: ”Münih şehri Bavyera eyaletinin başkenti olarak BIG Partisi’nin Almanya teşkilatlanmasında önemli bir mihenk taşını oluşturmaktadır. Buradaki başarımız Almanya’nın diğer şehirlerindeki teşkilatlarımıza da olumlu yansıyacaktır ve ayrıca bu eyalette bulunan diğer partilerin siyasi proğramlarını gözden geçirmelerinin önünü açacaktır. Siyasi duruşumuzla, bu toplumda birlikte, dayanışma, uyum ve barış içinde yaşanabileceğini ispatlamak istiyoruz.” Yeni seçilen yönetim Eylül 2017’de yapılacak Almanya genel seçimlerinde iddialı olduklarının sinyalini verdi. Bundan dolayı da Mart sonuna kadar, Bavyera eyaletinden gösterecekleri adayların seçimi için yoğun bir çalışma içinde olacaklarını belirtti. Görülen o ki BIG Partisi emin adımlarla büyümesini sürdürmekte ve ileriki yıllarda siyaset sahnesinde belirleyici bir güce ulaşmak için gerekli adımları atmakta. Sloganları da zaten: Büyük düşün – değişimler kafada başlar!

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