BIG Partisi Seçim Startını Verdi

11 Nisan, 2017

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Murat Pehlivan

DÜSSELDORF- Big Partisi (Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit – Yenilik ve Adalet Birliği) Genel Başkanı Haluk Yıldız, 14 Mayıs 2017′ de Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi’ndeki seçimlere katılım onayını aldıktan sonra Eyalet Meclisi çıkışında açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldız, ” mevcut diğer partiler değişen toplumumuza, bir çok konuda siyasi tutumları,bakış açıları ve ayrımcı yaklaşımları itibariyle toplumumuza hitap edememektedirlerdir. Gelin birlik olalım, el ele verelim.Baraji aşalım.Meclise girelim. Sloganımızda olduğu gibi “Siyasi Teslimiyet değil, siyasi temsiliyet” hakkını elde edelim” sözleri ile Türkiye kökenli seçmenlere mesaj gönderdi.

Hedef 400 bin oy ile %5′ i aşmak

BIG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız adaylardan Mümin Uluç, Gürel Akkaya ve Cihan Sarıca gibi bazı adaylar ile yaptığı açıklamada hedeflerinin 400 bin oy ile % 5 barajını aşıp meclise girmek olarak belirledi.30 civarı siyasi partinin katılacağı 14 Mayis’ taki seçimde son dönemdeki oy oranına göre 10. Sırada seçime gireceklerini ifade etti.

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