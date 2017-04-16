Bir Begeniden Daha Fazlası

16 Nisan, 2017

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Kırşehir Ahi üniversitesi öğrenci konseyi ve İHL öğrencileri tarafından kırşehir gençlik merkezinde düzenlenen bir beğeniden daha fazlası adlı programa Fenomen sosyal medya uzmanı Mehmet Burak Torun ve gazeteci yazar Mehmet Ardıç katıldı

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan program Uluslararası sosyal medya derneğinin(ÜŞMED) yaptığı çalışmalar kaynak alınarak gerçekleştirilen sunumlarda sosyal medyanın zararlarına dikkat çekildi. Gençler sosyal medyayı bilinçli kullanmaları konusunda bilgilendirildi.

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerine dikkat çeken Mehmet ARDIÇ sosyal medya bağımlığının kontrol altına alınabilmesi ile ilgili şu önlemleri sıraladı

-Günlük ınternet kullanım saatlerinin değişmesi

-Haftalık internet kullanım çizelgesi hazırlamak

-istenipde yapılamayan faaliyet listesi hazırlamak, sosyal medya kullanım isteği doğduğunda listedekilerden birisini uygulamak

ÜŞMED Akademi çalışmalarıyla sunum gerçekleştiren Ardıç ayrıca aşağıdaki konulara dikkat çekti

-sosyal medyanın zararları

-sosyal medya bağımlılığı

-teknoloji bağımlılığı

-internet bağımlılığı

– etkin sosyal medya kullanımı

-sanal bağımlılık ile mücadele

ÜŞMED Temsilcisi Mehmet Ardıç’ın sunumunun ardından mikrofonu devr alan sosyal medya uzmanı, yazar, fenomen Mehmet Burak Torun menemen olma fenomen ol adlı kitabının ilk imza gününün heyecanı ile sahnede önemli konulara değindi.

Konuşması süresi boyunca eğitim ve profesyonel hayatına dair anılarla da sunuma renk katan ve samimi bir program gerçekleştiren fenomen Mehmet Burak Torun ayrıca Türkiye genelinde sosyal medya istatistiklerine de değindi.

Menemen olma fenomen ol adlı zengin içeriğe sahip olan kitabından örneklerle konuşmasına devam eden torun ; her meslek sahibinin kendi mesleğinde fenomen olabilmek için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 1 saatlik sunumunun sonunda Kırşehir Belediye başkanı Yaşar Bahçeci, Ensar vakfı ve genç ihh tarafından Kırşehir’e ziyareti anısına kendisine takdim edilen hediyeleri Kabul etti.

Fenomen Mehmet Burak Torun program sonrası gazeteci Mehmet Ardıç ile birlikte yaptıkları çekilişte Gençlik Merkezinin karadeniz gezisine katılmak üzere katılımcılar arasından 7 talihli öğrenciyi belirlediler .

Ahi Evran Üniversitesi öğrenci konseyi başkanı Ömer Faruk Bulut ve arkadaşları Onur Ateş, Yavuz Selim Demir, Eren Çağlar, Mehmet Zahid köksal, Emin Cangir’in disiplinli çalışmaları sonrası gerçekleşen bir beğeniden daha fazlası “gençlik buluşması” aynı zamanda sosyal medya uzmanı Mehmet Burak Torun’un yeni çıkardığı Türkiyede yok satan kitabı menemen olma fenomen ol kitabında ilk imza gününde Kırşehir’de gerçekleşmesine vesile oldu.

Kitabının ilk imza gününe Kırşehir’de start veren Torun, Kırşehir belediye başkanı Yaşar Bahçeci tarafından sponsor olunan kitaplarını programa katılan öğrencilere imzalayarak hediye etti

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