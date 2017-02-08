BİR EVDE 3 CESET BULUNDU

8 Şubat, 2017

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Almanya’nın Bavyera eyaletinin Kirchehrenbach kentinde bir evde 3 ceset bulunduğu bildirildi.

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Kirchehrenbach kentinde bir evde 3 ceset bulunduğu bildirildi. Oberfranken Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polisin olay yerine ulaştığında evin duman içinde olduğu, bunun üzerine itfaiyenin çağrıldığı, eve girildiğinde 1 kadın ve 2 çocuk cesedine rastlandığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin ölüm sebebine ve kimliğine ilişkin incelemelerin Bamberg savcılığı tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

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