BİR KİTAP OKUDU HAYATI DEĞİŞTİ

21 Ocak, 2017

Yorum Yok

Henüz 11 yaşında iken Necip Fazıl’ın şiirleri ile tanışan Esma Baysal-Gencoğlu, o gün bu gündür şiir yazıyor

STUTTGART- İlk şiir’ini 11 yaşında yazan ve bu güne kadar yüzlerce şiir yazan Esma Baysal-Gencoğlu, şiir kitabı hazırlıklarına devam ediyor. “Çocuklarına ve gelecek nesillerine miras olarak bir şiir kitabı bırakmak istediğini söyleyen 41 yaşında ve dört çocuk annesi Esma Baysal- Gençoğlu, “İham gelince kendimi tutamıyorum. O an elime ne geçerse kağıt yada peçete, duygularımı hemen kelimelere döküyorum.” dedi.

Henüz 11 yaşındayken, Necip Fazıl’ın bir şiir kitabı ile tanışan ve çok etkilenen Esma Baysal-Gencoğlu, 11 yaşında ilk şiirini kaleme aldı. Daha sonra şiir yazmanın bir tutku haline geldiğini kaydeden Esma Baysal-Gencoğlu, “Genelikle o an yani katıldığım herhangi bir salon programı beni etkilemişse, elimde olmadan varsa bir kağıt veya masada ki bir pecete üzerine içimden, kalbimden dökülenleri yazıyorum.Yazdığım şiirler genelikle akrostiş, mani ya da dini ağırlıklı oluyor veya o an etkilendiğim konular üzerinde oluyor. Günümüze kadar yazdığım şiirlerimle katıldığım veya hediye ettiğim kişiler arasında T.C Stuttgart Başkonsolosumuz sayın M.Türker Arı, araştırmacı yazar ve gazeteci Abdurrahman Dilipak, sanatcı ve TV program sunucusu Nejla Nazır ve sanat camiasından Onay Şahin, Sinan Yilmaz, 46 Çağlar gibi bir çok popüler kişilere şiirler yazarak hediye ettim. Ayrıca; bir Alman Gymnasium okulunun düzenlemiş olduğu Dünya Kadınlar Günü’nde sahneye çıkarak okuduğum, “Frauen” isimli Almanca şiirim Belediye başkanı, Alman gazeteciler ve iş kadınları tarafından dakikalarca alkışlandı. “Hand und Herz” derneği başkanı Meryem Türk’ün öncülüğünde Remsek Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu fuarda sahne alarak yazdığım Almanca şiir’imi okudum. Ayrıca Remsek Belediyesi’nin Haus der Bürger’i için de yazdığım şiirim belediye tarafından çerçeveletip bina koridoruna asıldı” diye konuştu.

Daha bir çok dergi ve gazetelerde şiirleri yayımlanan, bölgemizin yetiştirdiği amatör şahir Esma, kısa zaman içerisinde, Türkce ve Almanca şiirlerini toplayarak, bir kitap haline getireceğini de sözlerine ekledi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook