BİR ÖYLE BİR BÖYLE..?

29 Mart, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partili, “Yoksulluk, Fırsat Eşitliği, Engelli, Kentsel Politika ve Bilim Politikası” Devlet Bakanı Zuhal Demir, terör örgütleri ile yakından ve uzaktan bir ilgim yok. Türk medyasının hakkımda asılsız haber yaparak PKK seveceni göstermesini son vermeli diye açıklamada bulunmasına karşılık, “Bölücü terör örgütü PKK seveceni olduğu ortaya çıktı”. Belçika’da bir anda yıldızı parlayan ve hatta Belçika Başbakanı Charles Michel tarafından da sahip çıkılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk medyasını hakaretler yağdıran Başbakan Michel ikiyüzlü olmaya devam ediyor. Sanal âlemde bir Belçikalı Zuhal Demir’e, “Sevgili Zuhal seninle Anvers’te görüşmüştük. Sen Kürt kökenli olarak sadık ve güvenilir Flamansın. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yandaşlarını boyun eğmiyorsun. Kürt kimliğin senin bir parçan. Bir Flaman olarak bizim nasıl bağımsız Flaman devleti istediğimiz gibi bağımsız bir Kürt devletin olmasını arzuluyorum. Mensubu bulunduğu N-VA Partisi de bağımsız Flaman devleti, Felemenkçe lisanı, bağımsız Flaman bayrağını özlem duyduğumuz gibi senin de aynısı Kürt toplumu olarak aynı hisseleri duymaktasınız” sözlerini paylaştı. Bakan Zuhal Demir ise paylaşımı silmediği gibi paylaşımı inkar etmediği de dikkat çekti

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