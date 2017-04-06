Biz bakımı, siz güzellikleri paylaşın!

6 Nisan, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg’un Lohbrügge semtinde bakıma muhtaç hasta ve yaşlılara evde sağlık ve bakım hizmeti sunan AKA Yaşlı ve Hasta Bakım Servisi, kuruluşunun 19. yılını düzenlediği açık kapı günüyle kutladı. Gün boyu şirketin merkezinde çeşitli ikramlarla konuklarını ağırlayan AKA Şirketi’nin sahibesi Esma Arslan, aynı zamanda konukları bakım hakları ve teşvikler konusunda da bilgilendirdi. Farklı kültürlerden ve dillerden 22 uzman çalışanıyla sektöründe kültüre hassas sağlık ve bakım hizmeti sunan Arslan, çok kutsal ve gerekli bir meslek alanında 19. yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İnsanların en fazla bakıma muhtaç hale geldiğinde daha hassas olduklarını söyleyen Arslan, “Hepimizin ilk öğrendiğimiz temennilerden birisi ‘Allah elden-ayaktan düşürmesin’ sözüdür. Başkasına bağımlı ve muhtaç olmak aynı zamanda insanları da aşırı hassas ve incinir kılar. Bu durumda olup da profesyonel bakım desteği alanların aileleriyle diyaloglarının daha sağlıklı olduğunu bir çok kez gözlemledik” dedi. Profesyonel bakım hizmeti almanın hastasını ya da yaşlısını ihmal etmek anlamına gelmediğinin altını çizen Arslan, “Hastanın altının ya da üstünün değiştirilmesi, küçük tıbbi yardımlarının yapılması ve hatta doktora refakat edilmesi aslında diğer aile bireyleri için de büyük bir zaman kazancıdır. Bu kazanılan zamanı da bakıma muhtaç olan aile bireyinizle daha güzel paylaşımlar için değerlendirebilirsiniz. Aidatlarını ödeyip hak kazandığınız bakım alma hakkından azami faydalanmanızı ve yükünüzü hafifletmenizi tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu. Arslan, tüm gün, yarım gün ya da belirli saatlerde alınabilecek bakım hizmetleri ve haklar konusunda kendilerinden de bilgi alınabileceğini hatırlattı.

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