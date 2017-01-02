Biz Bunu Çok Düşündük

2 Ocak, 2017

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Resul Güvenci

Dortmund- Dortmund Trabzonlular Derneği ve Trabzon Mizah Sanatı Derneği işbirliği ile Türkiye den gelen Gugulumdakiler Tiyatrosu tarafından Dortmund Maksim Düğün Sarayı’nda oynanan “Biz Bunu Çok Düşündük” adlı eser izleyiciler tarafından çok beğenildi. Oyun Karadeniz insanın nüktedanlığının baskın olduğu karakterlerle zaman zaman tempo kazanırken,duyguya düştüğü noktalarda ise fıkra tadındaki tadımlık diyaloglarla dengelenerek,yaşanan süprizlerin mizahi dille anlatılması salonda bulunan izleyicileri kahkahaya boğdu, Misafir sanatcilar oyunun sonunda dakikalarca alkislandi.

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