Bludenz’de cami saldırısı

6 Şubat, 2017

Yorum Yok

Halil Uygun

BLUDENZ – Avusturya’da giderek artan İslam düşmanlığının bir yenisi daha eklendi. Özellikle Avusturya’da İslam karşıtı sesler her geçen gün yükselmekte. Son olarak da Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) Bludenz Camisi’ne gece yarısı köpek pisliği atılarak saldırı gerçekleştirildi. Cumartesi geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ATİB Bludenz Camisi’ne köpek pisliği atılarak fiili saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından camiye gelen ATİB Bludenz Başkanı Tolgahan Aydoğan tarafından polis çağırılarak gerekli bilgiler ve kamera görüntüleri teslim edildi. Dernek yetkililerinde kamera görüntülerini teslim alan Bludenz Polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı. Gerçekleştirilen çirkin saldırı ile ilgili olarak bir açıklama yapan ATİB Vorarlberg Koordinatörü Abdullah Horoz, “Öncelikle yapılan bu çirkin saldırıyı nefret ve şiddetle kınıyoruz. Dernek başkanımız Tolgahan Aydoğan tarafından olay ile ilgili olarak polis çağırılarak, gerekli olan bilgiler ve kamera görüntüleri olay yerine gelen polise teslim edilmiştir. Bizlerde ATİB ailesi olarak ATİB Bludenz şubemize yapılan bu çirkin ve mide bulandırıcı olayı şiddetle ve nefretle kınıyor; yapanların bir an evvel bulunmasını istiyoruz. Bundan sonra bu ve benzeri olayların yaşanmamasını arzu ediyor, tüm insanlığın bu ve benzeri olaylara sebep olabilecek her türlü tutum ve davranışlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz” dedi

