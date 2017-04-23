Böblingen’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan, 2017

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Mehmet Güzel

BÖBLİNGEN- Böblingen ve çevresi Türk Okul Aile Birlikleri Derneği ve bölgede görev yapan Türkçe ve Türk kültürü öğretmenleri tarafından Böblingen şehrinde düzenlenen 23 nisan şenlik programı yoğun bir katılımla coşku içerisinde kutlandı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından TOABD üst kurul başkanı Neşe Alp yaptığı açılış konuşmasında dünyada çocuklara adanan bir bayramın benzerinin bulunmadığını bunun kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini belirtip programa emeği geçen öğretmen ve velilere teşekkür edip çocuklara iyi eğlenceler diledi. Murkenbachhallede düzenlene programa çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte çocuklar için hazırlanan eğlenceye katılarak bölgede görev yapan öğretmenlerin hazırladığı öğrencilerin sunduğu gösteriler beğeniyle izlediklerini belirttiler. Şenliğe katılan aileler çocuklarıyla eğlenme fırsatı bulurken çeşitli okul ve sınıflarda öğrenim gören çocukların oynadıkları halk oyunlarını, şiir gösterilerini, piyes ve yarışmaları coşku içerisinde izlediler ve alkışladılar. Böblingen ve çevresindeki şehirlerdeki okullarda eğitim gören çocukların programa hazırlanırken yaşadıkları heyecanın kendilerini etkilediğini belirten Böblingen ve çevresi koordinatör Öğretmeni Veysel Gülseven ” çocukların coşkusu ve heyecanı bize umut ve gurur verdi” dedi. Program sonrası TOABD yöneticileri ve öğretmenler çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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