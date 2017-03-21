Böbrek Kanserine aman dikkat!

21 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Geleneksel olarak Stuttgart’ta bulunan Deutsches Rote-Kreuz (DRK)’nın Türk Emeklileri Grubu tarafından Stuttgart ve çvresinde yaşayan emeklileri sağlık konusunda bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Deutsches Rote-Kreuz (DRK) Türk Emeklileri Grubu Başkanı Kadriye Aslan’ın girişimleri ile gerçekleştirilen ve günümüzün en önemli hastalıklarının başında olan böbrek kanseri, tümör ve belirtilerinin tedavi yöntemleri oldu. Bu konu üzerine Ostfildern-Ruit’te bulunan Uroloji Kliniği Başhekimi ve Uluslararsı Uroloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Değer bir bilgilendirme toplantısı verdi. Katılımın yüksek olduğu bilgilendirme toplantısında Uzman Doktor Prof. Dr. Serdar Değer, böbrek kanserinde Almanya’da 2012 senesinde erkeklerde 8 bin 950 ve kadınlarda ise bu rakamın 5 bin 570 olarak teşhis edildiğini ve Almanya’da yılda 15 bin 500 kişide böbrek kanseri teşhis edildiğini vurguladı. Aynı zamanda bu hastalıktan 5 bin 247 kişinin öldüğüne dikkat eçkti. Tüm tümör oranının yüzde 3 ve buna göre de yıllık yüzde 2 artış gösterdiğine dikkat çekti. Öte yandan Prof. Dr. Değer, böbrek kanserinin teşhisinin idrar analizi, kan testleri, Ultrasonograf, Bigisayar Temograf, birçok röntgen filimleri çekilmesi manyetik rezonas (MR) yani bilgisayara bağlı dev bir mıknatı’tan oluşan MR, idrar yollarının ve çevre lenf bezlerinin görüntülenmesin de önemli katkılar sağlıaybildiğini ayrıca diğer urolojik hastalıklar hakkında güncel teşhis ve cerrahi tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Uzman Prof. Dr. Serdar Değer, böbrek kanserinin sinsi bir hastalık olduğunu söyleyerek ayrıca katılımcılara böbrek tümörü nedir?, böbrek tümörleri kansermidir?, tümör ile böbrek kanseri arasındaki fark nedir ve hangisi tehlikelidir?, böbrek yetmezliği nedir ve nedenleri nelerdir?, böbrek tümör belirtileri ve tani kriterleri nedir?, böbrekteki tümör tedavisi nasil yapilir?, Tedavi seçenekleri nelerdir?, Ameliyat sonrası yapılması gereken tedaviler nelerdir? Hakkında geniş çapta bilgiler verdi. Programın sonunda Prof. Dr. Serdar Değer, katılımcıların akıllarına takılan tüm sorulara cevap verdi. Soruları tek, tek yanıt vermeye çalışan uzman doktor Değer, bu konu üzerine ilginin çok olması memnun edici olduğunu bu tür hastalıkların ancak erken teşhis konularak önlemler alınabilineceğinin altını çizdi. Konu ile ilgili gazetemize bir açıklama yapan Deutsches Rote-Kreuz (DRK) Türk Emeklileri Grubu Başkanı Kadriye Aslan, biz emekli grubu olarak birçok alanda bilgilendirme açısından bu tür seminerler ve konferanslara yer verdiklerini belirtti. Stuttgart ve çevresinde yaşayan tüm emeklilere seslenen Aslan, “Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamak istiyorsak, lütfen bu fırsatları kaçırmayalım. Bu tehlikeli ve önemli hastalık ve diğer konular üzerine, kendimizi bilgilendirmemiz ve yönlendirmeniz lazım. Onun için herzaman bu tür etkinliklere katılalım.” dedi.

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