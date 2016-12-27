BOKSÖR CHARR CEYDA İLE EVLENİYOR

27 Aralık, 2016

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Vedat Alyaz

HAMBURG- Dünyaca ünlü boksör Manuel Charr, Türk kızı Ceyda ile evlenerek Türkiye’den ev almaya karar verdi. Rahmetli bosörümüz Sinan Şamil Sam’ın da öğrencisi olan dünyaca ünlü Suriye asıllı boksör Manuel Charr, yarın İstanbul’a giderek yılbaşını eşiyle birlikte geçireceğini belirterek, ‘Eşim ve ailesi İstanbul’da yaşıyorlar. Şu an için eşim Türkiye’de ben de Türkiye’yi çok seviyorum. Eşimin ailesini de çok seviyorum, eşi bulunmaz insanlardır hepsi. Almanyada çok Türk arkadaşlarım var ve iyi anlaşıyorum o yüzden bir Türk bayan ile evlenmeyi tercih ettim. Bu gidişimde İstanbul’dan bir ev alacağım ve eşimle birlikte fırsatımız oldukça Türkiye’de yaşayacağız’ şeklinde konuştu. Defalarca gümüş kemer ve kıtılır arası şampiyonlukları bulunan ağır sıklet boksör, geçtiğimiz yıl dünya şampiyonu Klitschko’ya karşı ringe çıkmış ve sakatlık nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kalmıştı. Mohamoud Omeriat Charr’ın gelecak yıl yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkması bekleniyor.

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