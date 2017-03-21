BOKSÖRLERİMİZDEN ÇİFTE ZAFER

21 Mart, 2017

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Erdal Altuntaş

MALMÖ – İsveç’in Malmö şehrinde yapılan boks müsabakalarında ringe çıkan EC Boks Kulübünün boksörleri Ali Eren Demirezen ve Hüseyin Cinkara rakiplerini yenerek İsveç’ten zaferle döndüler.

NAKAVT ETTİ

Ringe ilk çıkan boksörümüz Balıkesirli Ali Eren Demirezen, 4 raundluk maçta Polonyalı Oleksandr Pavliuk’a karşı üstün bir dövüş sergiledi ve ikinci raundda rakibini nakavt etti. Boksta büyük hedefleri olan Demirezen böylece dördüncü maçını da nakavtla kazanmış oldu.

CİNKARA 6’DA 6 YAPTI

Aynı gece ringe çıkan ikinci boksörümüz Kahramanmaraşlı Hüseyin Cinkara da Polonyalı Jakub Wojciech karşısında üstün dövüştüğü 4 raundluk maçı sayı ile kazanarak yoluna devam etti. Rakibini iki kez yere düşüren Cinkara, rakibini nakavt edemese de büyük farkla sayıyla galip gelmesini bildi. Cinkara böylece yaptığı altı müsabakanın hepsini kazanmış oldu.

ÇANAKKALE’YE SELAM, YOLA DEVAM

İki boksörümüzün antrenörü Bülent Başer, verdiği taktikler ve çalışmalarla haklı bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Kulübün menejeri Erol Ceylan da ringe çıkarak iki boksörünü de tebrik etti. Boksörler müsabakanın sonunda Çanakkale geçilmez tişörtleri giyerek, Çanakkale Zaferinin 102. yıldönümünü de kutlamış oldular.

EVİNDE YENİLDİ

Gecenin final maçında ise Bülent Başer’in boksörü Dünya Kıtalararası Şampiyonu Adrian Granat, kendisine ait olan altın kemeri korumak için Rus boksör Alexander Dimitrienko’ya karşı 12 rauntluk maça çıktı. Doğduğu şehir Malmö’de kendi seyircisi önünde ringe çıkan EC Boks Kulübü’nün büyük ümit bağladığı Granat, kulübüne ve taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Daha ilk raundda aldığı ters bir yumrukla kaşı açılan Granat, iki kez yere düşünce maça devam edemedi ve Rus rakibine 1. raundda nakavt oldu. Müsabakanın sonunda kaşına dikiş atılan Granat çok üzgün gözükürken, bu sonuçla kemer ve ünvanını da kaybetmiş oldu. Türkiye ile Almanya arasındaki politik krize takılan Fatih Keleş ise vize alamayınca maça çıkamadı. Keleş, Fırat Arslan’ın boks galasında İstanbul’da yaptığı maçı sayıyla kazanarak yenilmezliğini sürdürdü.

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