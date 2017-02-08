BÖLÜCÜ TERÖRÜ

8 Şubat, 2017

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Muzaffer Çetin BRUCHSAL

PKK Almanya’da yasaklanmış olmasına rağmen terör örgütü yandaşları, yürüyüş ve gösterilerine son sürat devam ediyor. Önceki akşam Bruchsal’daki tren istasyonu önünde yürümeye başlayan 100 kişilik PKK grubu, ellerindeki paçavralar ve posterlerle Türkiye aleyhinde sloganlar attı. Yolun kenarında protestocuları izleyen ve cep telefonu ile çekim yapan İbrahim Şimşek (45) adlı bir Türk ise, terör örgütü sempatizanlarının ve üyelerinin saldırısına uğradı. Bıçakla ağır yaralanan Şimşek, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalın bağırsakları

delinen İbrahim Şimşek, doktorların acil ve yerinde müdahalesiyle ölümün eşiğinden döndü. Bruchsal Okul Aile Birliği’nin eski başkanı olan Şimşek, olayı gazetemize anlattı. Göstericilerin kendilerine önce şişe ve kola kutularıyla saldırdığını kaydeden Şimşek, “Biber gazı da sıktılar. Ortalık bir anda daha da karıştı. Geri çekilirken ayağım takıldı ve yere düştüm. Üzerime çullanıp beni bıçakladılar” dedi. Şimşek’in arkadaşı Ali Kaya da, “Hemen ambulans çağırdık. Polis, bizi çember içine alıp korumaya çalıştı. Göstericilerden çok sayıda bıçak çıktı ve 3’ü gözaltına alındı” diye konuştu. Şimşek’i hastanede ziyaret eden Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol ise, geçmiş olsun dileklerini iletirken, olayın takipçisi olduklarını vurguladı. Alman polisinin araştırmalarının sürdüğünü kaydeden Örnekol, vatandaşları da sağduyulu ve provokasyonlara karşı uyanık olmaya çağırdı.

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