BOLVADİNLİLER BULUŞUYOR

23 Aralık, 2016

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Kâmil Yılmaz

MANNHEİM – Avrupa’da Yaşayan Bolvadinliler Derneği (EUBOLDER) 25 Aralık Pazar günü Almanya’nın Walldorf şehrinde Avrupa’da yaşayan Bolvadinlileri bir araya getirecek.

MİLLETVEKİLİ ÖZKAL VE BELEDİYE BAŞKANI KAYACAN’DA KATILACAK

EUBOLDER’in toplantısına Türkiye’den AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Bolvadin MYO Müdürü ve Bolvadin Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Cantürk Kayahan ile Bolvadin’de bulunan bazı sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile basın mensuplarının da katılacağı kaydedildi.

EUBOLDER BİR İLKE İMZA ATACAK

25 Aralık Pazar günü saat 17:00’de Almanya’nın Walldorf şehrinde Bunsenstr. 3 adresinde gerçekleşecek olan Avrupa’da Yaşayan Bolvadinliler Dayanışma ve Kardeşlik Gecesi hakkında bilgi veren dernek başkanı Bayram Karadağ, EUBOLDER’in kuruluşundan itibaren ilk defa böyle büyük bir organizasyona imza atacaklarını, bu nedenle bu toplantı için Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan çok sayıda Bolvadinli’ye ulaştıklarını ve çok sayıda de katılımının beklendiğini sözlerine ekledi.

Avrupa’da Yaşayan Bolvadinliler Dayanışma ve Kardeşlik Gecesi’nin yapılacağı adres:

Bunsenstrasse 3, 69190 Walldorf, Almanya

İrtibat: +49 176 82 38 77 45 veya +49 162 905 00 27

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