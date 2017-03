BÖYLE HİZMETE “TEŞEKKÜR ET”

2 Mart, 2017

Mustafa Karaman

KORNWESTHEİM- Teşekkür ET Kornwestheim şehir merkezinde bulunan alış-veriş sokağı Güterbahnhof sokak 30 numarada açıldı. Marketim Süpermarket içinde Yusuf Fidan tarafından hizmete açılan Teşekkür ET Kornwestheim daha ilk günden kaliteli eti hijyenik koşullarda müşterilerine ulaştırmayı kendine ilke edinmiş durumda. Yeni açılan Teşekkür ET’te iyi etin iyi ve kaliteli bir hizmet politikasıyla verilebileceğini güler yüzlü çalışanlarıyla kanıtlıyor. Teşekkür ET çalışanlarının ilk hedefi her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutmak olduğunu gözlendi. En iyi olmanın, en iyi eti bularak ve sürekliliğini sağlayarak başladığına inanan bir görüşü temel ilke edinen genç kasap Yusuf Fidan, kendilerine yüksek kalite standartlarında hizmet vermeyi ilke edinmiş. Açılışa gelen vatandaşlar modern dizayn edilmiş bir kasap ile karşılaşınca gözlerine inanamadılar. Biz de vatandaşların görüşlerini aldık. “Bir Kasap ve şarküteri dükkanında ne lazımsa açıkçası içeride onu gördüm. Et ve Et ürünlerinin yanında kahvaltı malzemelerinin ve tavuk ürünlerinin satışının yapılması da iş yerine ayrı bir güzellik katmış. Bu tür iş yerlerinin Temizliği ve bakımı çok önemli çünkü direk insan sağlığını ilgilendiriyor. Bunu burada ‘A kalite’ olarak görmem beni şaşırttı.”, ” diğer bir müşteri ise görüşlerini şöyle ifade etti “Açılan bu işyerinin başta Fidan ailesi olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum, Gördüğüm kadarıyla bu çevrede bulamadığım çok modern ve hijyenik bir şekilde hizmete açılmasını görüyoruz. Bunun için genç girişimcimizi gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. Yapılan bu çaba boşa gitmemiş. Alman standartlarında tertemiz bir kasap. Gelip gören bana hak verecektir.” dedi. Bu duydukları karşısında mutlu olan genç kasap Yusuf Fidan, “Bugün burada çok güzel bir işyerinin daha açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kalite ve hijenden hiç ödün vermiyeceğiz. Bu vitirin bizim aynamız olacak. Eğer müşterilerimizi memnun ettiğysek ne mutlu bize. Büyük emek verdik ve kalite ile hijen için hiç bir masraftan kaçmadık.” diyerek herkesi kasabı görmeye davet etti.

TAZE ET VE ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

Teşekkür ET’te günlük kesimler sonrası küçük baş, büyükbaş et ürünleri, lezzetli Kuzu Pirzola, Kıyma, Kuşbaşı, Antrikot, Kontrafile, Kuzu İncik, Dana Pirzola, Biftek ve daha sayamadığımız et ürünlerinin yanısıra Piliç ve Piliç, Sosis ve Pastırma ürünleri bulunmakta. Ayrıca Hollanda, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi farklı ülkelerden ve güzel ülkemizin yöresel peynirlerinden sizler için özenle seçilen, damak tadınıza uygun, taze ve lezzetli tüm peynir çeşitlerini Teşekkür ET Şarküteri’nde bulabilirsiniz. Öte yandan Fransa ve diğer ülkeler olmak üzere güzel ülkemizin dört bir yanından sizin için özenle seçtilen yağlı, diyet, kırma, kalamata, çizik zeytinlerin yanı sıra biberli ve kırmızı biber kokteyl kahvaltılıklar da arasından ağız tadınıza en uygun olanı seçerek müşterilerinin hizmetine sunuyor. Açılışta iş yeri sahibi tarafından misafirlerine tatlı ve çukulata ikram edildi. Müşterilerine seslenen Yusuf Fidan, “Size bu yeni kasabımızla merhaba derken sizlere çok daha iyi bir hizmet verebilmek için aralıksız çalışacağımızı da bilmenizi isteriz. Etin ne kadar lezzetli olabileceğini tatmanız için sizleri de Teşekkür Et Kornwestheim’a bekliyoruz.” diyerek vatandaşları kalitiyeyi yerinde görmeleri için çağrıda bulundu.

