BOZDAĞ: KARAR DEMOKRATİK DEĞİL

2 Mart, 2017

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Almanya’da bu akşam yapılması öngörülen ve konuşmacı olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılacağı duyurulan toplantı için verilen izin geri çekildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ karara sert tepki gösterdi.

Bozdağ yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Akşam saat 19:00’da Gaggenau’da Türk toplumuna hitap edecektim. Gerekli izinler alınmıştı. Belediye toplantıyı iptal etti. Başka yerlerde de polis toplantı yapılması konusunda engeller çıkardı. İzinleri alınmış her türlü çalışma bir buluşmayı yapma fırsatı bulamadık. her defasında insan hakları, hukuk üstünlüğünden bahseden Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir değil. toplantı demokratik hukuk devletlerinin vazgeçilmezi özelliklerindendir. Kusura bakmasınlar. Bu hukuk devletine yakışan bir şey değil. demokrasiyle izah edilemez. Bir toplumun toplantı sapmasına izin vermeyen bir demokrasi olamaz. Daha önce de bunun örneklerini gördük.Alman makamlarının kararını kabul etmek mümkün değil.”

ALMAN BAKANLA TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Bakan Bekir Bozdağ, Alman Adalet Bakanı ile yapacağı toplantıyı da iptal ettiğini açıkladı.

ALMANYA’NIN KARARI

16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bugün Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) düzenleyeceği referandum etkinliğine katılması bekleniyordu. Gaggenau yönetimi Bozdağ’ın etkinlikte kalabalığa konuşma yapması için verdiği izni geri çekti.

KÖLN’DE BAKAN ZEYBEKÇİ’YE İPTAL

Köln Pforz ilçe belediye Başkanı Henk van Benthem, pazar günü ilçe belediyesinde yapılacak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılacağı UETD toplantısını iptal ettiklerini açıkladı. İlçe Belediye Başkanı Henk van Benthem, “Bir belediye çalışanımız, toplantıda kimin konuşacağını ortaya çıkarıp hemen belediye yönetimini bilgilendirmiş” dedi.

DEMOKRASİYE UYGUN BİR TAVIR DEĞİL

Almanya’nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın toplantısını iptal etmesini yorumlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Almanya’da yapılacak olan mitingler onların iç siyasetini etkilemek üzerine yapılan mitingler değildir. Demokratik bir ülkede böyle bir yasaklama varsa prensip itibariyle asla kabul edilmesi mümkün değildir. Evetin de hayırın da önünü açmalı. Türk vatandaşlarının bilgilendirilmesini sağlayacak zemin hazırlanmalıdır. Bunlar demokrasinin gereğidir, eğer miting yapmayacaksanız nasıl oy verin diyeceksiniz. Yasaklama yoluna giderlerse bu kendi içinde de bir çelişkidir. Oy verin ama kampanya yapılmasın diyeceksiniz, asla demokrasiye uygun bir tavır değildir” dedi.

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