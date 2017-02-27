BREMEN’DE BAYRAK ŞÖLENİ

27 Şubat, 2017

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Avrupa Türk Federasyonu, Türkiye Anayasa değişikliği referandumunda “evet” kampanyasını sanatçı desteği ile Bremen’de “Bayrak Şöleni” programıyla sürdürdü.

Gülsüm Tan-BREMEN

Avrupa’da yaşayan ülkücülerin çatı kuruluşu Avrupa Türk Konfederasyon’a bağlı Türk Federasyonlar, Türkiye Anayasa değişikliği referandumunda “evet” kampanyasını Bremen’de düzenlenen “Bayrak Şöleni” ile sürdürdü. Almanya Türk Federasyon (ATF) Kuzey Almanya Bölge Başkanlığı’nın Bremen’de düzenlediği “Bayrak Şöleni”, Almanyalı Türklere coşkulu ve duygulu anlar yaşattı. Deniz Saray Event Center’de gerçekleşen şölene, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin ve Almanya Türk Federasyon Genel Başkanı Şentürk Doğruyol olmak üzere Bölge Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri, dernek başkanları ve çok sayıda Bremen ve çevresinden insanlarımız Türk bayrakları ile katıldı.

-Liderimiz Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz

Burada konuşma yapan aynı zamanda Milli Hareket Parti MHP’nin MYK üyesi olan Cemal Çetin, ilkin MHP’nin son zamanlarda yaşadığı sıkıntılara değinerek “Bizleri, üzerimize iftiralar atarak toplumdan dışlamak istediler. İçerimize fitne fesat sokarak bölüp parçalamaya gayret ettiler. Ama şükürler olsunki bu oyunları bozarak birlik ve beraberlik içerisinde bu günlere kadar geldik. Liderimiz Devlet Bahçeli neredeyse biz oradayız. Doğrusu doğrumuzdur. Sözü sözümüzdür. Emrindeyiz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Teşkilatlarımızın arasına fıtne ve fesat sokulmasına da asla müsaade etmiyeceğiz” dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimine de değinerek Türkiye’nin büyük badireler atlattığını belirten Çetin, “Türkiye’ye yönelik tehditler devam etmektedir. Ülkemiz terör örgütleri ile boğuşmaktadır. Tüm bunları aşmak için bir olmak, beraber olmak ve diri olmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

-Anayasa değişikliğine Türkiye için ‘EVET’ diyoruz

Türkiye’de 18 anayasa maddesinin değişilmesi için önümüzdeki Nisan ayı içinde yapılacak halk oylamasını hatırlatan Çetin, “Bu maddelerin değişmesine elbette milletimiz karar verecektir. Türkiye’de rejim değişikliği değil, yapılmak istenen yönetim değişikliğidir. Anayasanın değişmez maddelerini Milliyetçi Hareket Partisi garanti altına almıştır” dedi. Anayasa değişikliği ileTürkiye’de cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık çekişmesine son verileceğini söyleyen Çetin, “Bizlerin Evet tercihi şahsa veya partiye değildir. Bizim meselemiz vatan- millet meselesi, bayrak meselesidir. Biz, sonuna kadar ‘Evet’ diyoruz. vatan, bayrak, millet, devlet, Türk milletinin bekası için ve Türkiye için ‘Evet’ diyoruz” diyerek, ülküdaşlarındanda kendilerini desteklemelerini beklediklerini ifade etti.

-Birlik ve beraberlik önemli

Tüm şehitler için saygı duruşu ve okunan istiklal marşımız ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan ATF Kuzey Almanya ve Bremen Bölge Başkanı Recep Hacıömeroğlu, birlik ve beraerliğin önemini vurguladı. Hacıömeroğlu ayrıca, programlarına desteklerinden dolayı Deniz Saray Event Center sahibi Baki Deniz’e ışıklı bir teşekkür plaketi takdim etti.

Celal Özbolat tarafından sunulan programda ‘Türkiyem’ şarkısıyla ünlenen sevilen söz yazarı, şair ve şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan ile Almanya’da yaşayan sanatçılarımız Nejla Çakmakçı, Ahmet Güven ve Bremen Yarenler Korosu sahne alarak kampanyaya destek olurken, Rahden Ülkü Ocağı Kafkas Halk Oyunları Ekibi gösterileri ile göz doldurdu.

-Yıldızdoğan: Hepimiz kardeşiz.

Sahnede,Türkiye, Ne mutlu Türküm diyene ve Yandı Yürekler yandı” gibi sevilen eserlerini seslendiren Mustafa Yıldızdoğan’a dinleyiciler, bayraklarla tezahürat yaptı.

Konseri arasında konuşma yapan sanatçı, milli duygulara tercüman olan türkü yazarı olduğu halde milli beraberlik seferberliği sırasında dahi kendisini devlet programı TRT’ye davet edilmediğini ve 30 yıllık sanatçı olduğu halde Askeri ve polis teşkilatının düzenlediği resepsiyonlara da davet edilmediğini ince bir sitemle ifade eden Yıldızdoğan, “Ben kimseyle dargın değilim. Çünkü, bu güzide kuruluşlarımız altında yedi düvele karşı mücadele vererek bize bir vatan parçası bırakan. Avrupada insan ve kadın hakları yok iken kadınlara seçme ve seçilme haklarını Anayasa maddesine koyan ve hepimizi bir asırdır bir yumruk halinde kardeşçe yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası var.Bizlere bu ülkeyi bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. 15 Temmuz’u yaşayıp hain tezgahıda gördüklerini belirterek, devletimize ve milletimize böyle durumları yaşatmamasını dileyen Yıldızdoğan, ” Atatürk ve O’nun Cumhuriyeti gölgesiyle mücadele edennleri gördük. Ne Mutlu Türküm diyene” diye ne güzel söylemiştir. Burada Türkümüz, Çerkezimiz, Kürdümüz ve Lazımızla hepimiz kardeşiz. ve öyle kalacağız” diye konuştu.

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