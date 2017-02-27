BTSKF yeni yönetimini belirledi

27 Şubat, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu yeni yönetim kurulunu belirledi. Başkent Brüksel’de Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu ofisinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kuruluna Belçika’da Türk futbolunun tanınmış isimlerden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi. Yeni yönetim kurulunda ise Anvers Türkspor Başkanı Sinan Şener, Charleroi Bölgesinden Milli Takım Antrenörü Ömer Yavuz, Charleroi Trabzonspor Başkanı Salih Atasecer ile Brüksel Bölgesi Spor Koordinatörü Halit Akkaşı böylece Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonuna seçilerek yeni yönetimde yer aldılar. Görev dağılımın ardında yeni yönetim kurulu da oluştu. Başkan Ali Aydoğdu, Asbaşkan Nedim Koçaslan, Başkan Yardımcısı Salih Atasever, Sekreter Halit Akkaş, Antrenör Ömer Yavuz, Muhasebe Adnan Ceylan, Basın Sözcüsü Sinan Şener’den oluşan Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu yönetim kurulu çalışmaların bütün hızıyla devam edeceklerini belirttiler

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