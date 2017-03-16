BU KADAR MARJİNALLEŞTİRİR

16 Mart, 2017

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Fransa’daki Müslüman örgüt temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının başörtü kararının Müslüman kadınlar için sadece ayrımcılık değil aynı zamanda dışlanma ve marjinalleşme getireceğini belirtti.

Fransa’da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) Sözcüsü Marwan Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB Adalet Divanının kararına tepki göstererek, kararda her ne kadar çalışanların “görünür biçimde dini, siyasi, felsefi sembolleri taşımaları” ibaresi yer alsa da asıl hedefin Müslüman kadınlar olduğunu söyledi.

Müslüman kadınlara ayrımcılık yapıldığını kaydeden Muhammed, bundan sonra Avrupa’da Müslüman kadınların yaşamlarının daha zorlaşacağını kaydetti.

Kararın çalışmak isteyen kadınların haklarını korumadığını tersine bu kişileri dışladığını vurgulayan Muhammed, “Bu karar Müslüman kadınların iş dünyasına girmelerini daha da zorlaştırarak bu kişilerin dışlanmasına ve marjinalleşmesine neden olur. Bu da çok büyük bir sorun.” dedi.

Muhammed, “Artık şu soruyu sormaya başlıyoruz. Avrupa’da başörtüsü takan Müslüman kadınlar diğerleri gibi yaşayabilir mi, okuyabilir mi, çalışabilir mi?” diye konuştu.

“Müslüman kadınlara ayrımcılık yapılıyor”

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcısı Ahmet Oğraş da Adalet Divanının kararını eleştirerek, “Bu kararla Müslüman kadınlara ayrımcılık yapılılıyor.” dedi.

Avrupa’nın sosyal ve ekonomik alanlardaki sorunlarını gizlemek için İslam’ı kullandığını ifade eden Oğraş, başörtü yasağının inanç özgürlüğüne ve eşitliğe aykırı olduğunu kaydetti.

Oğraş, toplumda herkesin özgür olduğuna ancak başörtü takan Müslüman kadınların bu özgürlük alanı dışında kaldığına işaret ederek, Avrupa’daki siyasetçilerin bunu laiklik adına yaptıklarını söyledi.

Müslümanlar ve özellikle de Müslüman kadınlara karşı getirilen yasaklarla gündeme gelen Fransa’da geçen sene de Müslüman kadınların plajlarda tesettür mayo kullanmasının yasaklanması talep edilmişti. Nice İdare Mahkemesi, tesettür mayoya yasak kararını onamış ancak Danıştay bu hükmü bozmuştu.

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