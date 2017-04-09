BU KAMPANYA KAÇMAZ…

9 Nisan, 2017

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Kia Michelstadt Bayisi açıldı!

MICHELSTADT- Almanya’da her geçen gün artan ekonomik potansiyelimize yeni halkaların eklenmesi vatandaşlarımız arasında sevinçle karşılanıyor. Michelstadt ve çevresinde tevazuu ve yardımseverliği ile tanınan 38 yaşındaki genç iş adamımız, Mustafa Ünal, yıllardır başarıyla işletmesini yaptığı Autohaus Ünal bünyesine Kia Michelstadt bayiiliğini de katmayı başardı. Pek çok insanı otomobil sahibi yapan genç işadamı Ünal: “Satış ve sunduğumuz hizmetlere, bizim insanımıza mahsus dürüstlük ve güven pozitif değerlerini yükleyince ister istemez müşterilerin beğendiği farklı bir tarz oluşuyor. Bizim farkımız bu” diyerek başarısında sırrını açıkladı. 13 yıldır kendi işini yapan Ünal, 2006’da Peugeot servisini açtı. 2007’de Hertz Oto kiralama bayisi oldu. Son olarak Kia Michelstadt Bayiliği anlaşmasıyla başarılarına bir yenisini ekledi. Kia otomobilleri, son zamanlarda dünya çapındaki büyük organizasyonların sponsorlukları ve testlerdeki başarıları ile dikkat çekmeyi başarmış önemli bir marka. Sağlamlığı, yeni teknolojisi ve ekonomik şartları ile her geçen gün satış potansiyelini artıran Kia otomobilleri, bundan sonra Almanya’da yaşayan Türklerin daha çok dikkatini çekecek adayların başında geliyor. Kia Michelstadt Satış Müdürü İsmail Duran yaptığı açıklamada: “Kampanyalarımızı mutlaka takip edin. Sizleri en güzel opsiyonlarla otomobil sahibi yapmak için biz buradayız. Bize uğramadan son kararınızı

vermeyin!” diyerek vatandaşlarımızı kampanya ve araçlarını görmeye davet etti.

AUTOHAUS ÜNAL İRTİBAT NUMARALARI

Tel. +49 (0)6061 / 1429124

Tel. +49 (0)6061 / 969923

Tel. +49 (0)6061 / 969887

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