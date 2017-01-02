BU YENİLİKLERE DİKKAT

2 Ocak, 2017

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Kâmil Yılmaz

FRANKFURT – Almanya’da 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bir dizi değişikliklerde yürürlüğe girecek. Bunlardan hiç şüphesiz herkesi ilgilendirecek olan ve Nisan ayında tedavüle girecek olan yeni 50 Euro’luk kâğıt para olacak. Ayrıca yeni yıl ile asgari ücretlerde de iyileştirmeler yapılacak. 2017’de vergilerde birçok indirimlerin yanı sıra daha fazla Çocuk Parası ödenirken; bunun yanında elektik için daha fazla para ödemek zorunda kalacağız. 2017 yılı ile birlikte hayatımızda meydana getirecek olan değişiklikleri sizler için derledik:

Vergilerde indirim

2017 yılında şu anda vergiden muaf olan gelir seviyesi 8652 Euro’dan 8820 Euro’ya çıkacak. Ayrıca 2018’de ise bu miktar 9.000 Euro olacak. Çocuk Vergi Muafiyeti (Kinderfreibetrag) ise, önce 4608 Euro’dan 4716 Euro’ya yükselirken bu rakam daha sonra 4788 Euro’ya çıkacak.

Çocuk Parası artacak

Çocuk Parasında ise önümüzdeki her iki yıl için her yıl 2 Euro’luk bir miktar zamlanacak. 2017 yılı için ilk ve ikinci çocuğa 192 Euro olacak olan miktar 2018 yılında 194 Euro’ya yükselecek. Üçüncü çocuğa 198 Euro olan Çocuk Parası da 200 Euro’ya, dördüncü çocuktan itibaren verilen miktar ise önce 223 Euro’ya daha sonra da 225 Euro’ya yükselecek.

Asgari Ücrete zam

Kanuni düzenleme ile yapılan asgari ücrete de zam geliyor. 2017 yılından itibaren 8,50 Euro olan asgari ücret brüt 8,84 Euro’ya yükselecek. Tam gün çalışan bir işçi için bu ayda 55 Euro brüt daha fazla kazanç anlamına geliyor.

Hayat Sigortalarında daha az garanti faiz

2017 yılından itibaren yeni yapılacak olan Hayat Sigortası sözleşmelerinde 1 Ocak itibari ile garanti faiz oranı yüzde 1,25’ten yüzde 0,9 oranına düşürülecek. Bu sigortaların müşterilerine sigorta başlangıcında garanti ettikleri en yüksek faiz oranını kapsıyor.

Elektrik pahalanıyor

Önümüzdeki yıldan itibaren tüketiciler daha yüksek elektrik faturalarına kendilerini yaralamak durumundalar. Öko elektrik için alınan EEG-Umlage adlı verginin yarım Cent zamlanarak her kilovatsaati 6,88 Cent artmasından dolayı elektrik faturaları da bundan olumsuz etkilenecek.

Yurtdışında telefon ücretleri

Haziran ayı ortalarından itibaren Avrupa Birliği Komisyonu tarafından arzu edilen Roaming ücretlerinin kaldırılmasının yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece yaşadığı ülkedeki telefonlaşma ücretlerinin aynısı yurtdışında da geçerli olacak.

Bakım Parasında reform

2017 yılı ile birlikte bakım sektöründe de köklü bir değişikliğe gidilecek. Şimdiye kadar 3 kademe olan Bakıma muhtaçlık derecelendirmeleri sayısı 5’e çıkacak. Bundan en çok demans hastalarının faydalanacağı belirtiliyor.

Flexi-Rente başlyor. Yaşlı işçilerin emekliye ayrılmalarını kolaylaştıran yeni bir sistem olan Flexi-Rente hayata geçiriliyor. Yılın ortasından itibaren emeklilik yaşına kadar daha az çalışma öngörülen sistemde, ayrıca emeklilikten sonraki dönemde de çalışma imkânı sunacak yeni bir emeklilik sistemi uygulamaya konulacak.

Sağlık ve Bakım Sigorta Primleri

1 Ocak 2017 itibari ile prim bedeli sınırları yeniden yükseliyor. Bu sınırlar hangi brüt gelir seviyesine kadar ne kadar pirim ödenmesini belirliyor. Emeklilik Sigortası için bu sınır Batı Almanya’da 6 bin 200 Euro’dan 6 bin 350 Euro’ya yükselirken, doğu Almanya’da 5 bin 400 Euro’dan 5 bin 700 Euro’ya yükseliyor. Kanuni Sağlık Sigortası için tüm Almanya’da bu sınır 4 bin 350 Euro olarak açıklandı.

Bakım nafakası

Tek ebeveynler için nafaka avans miktarı (Der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende) önümüzdeki yıldan itibaren genişletiliyor. Reforme edilecek olan Bakım şartları şimdiki gibi 6 yıl boyunca ve en fazla 12 yaş sonuna kadar değil, 18 yaş sonuna kadar ödenecek. Federal düzeyde henüz eyaletler bunun nasıl finanse edileceği konusunda anlaşma sağlayamadı. O yüzden bunun tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği de net olarak belli değil. Kanun olarak Mart ayına kadar tasarının tamamlanması öngörülüyor.

Yeni 50 Euro’luk Banknot

Hiç şüphesiz hayatımızda önemli bir yer edinecek olan yeni 50 Euro’luk Banknot kâğıt paralar Nisan 2017’den itibaren tedavüle girecek. Yeni 50 Euro’ların daha güvenli olduğu vurgulanıyor. Yeni 50 Euro kâğıt paralara, 2013’den beri 5, 10 ve 20 Euro’luk banknotlardan sonra değiştirilen dördüncü banknot olacak.

1 resmî tatil fazla

Birçok vatandaş önümüzdeki yıl 1 resmî tatil daha kazanacak. 2017 yılında 31 Ekim’de kutlanan Reformationstag adlı dini bayramın 500. Yılı olması dolayısı ile Almanya’da resmî tatil olması kararlaştırıldı. Bu tatil sadece bu yıl için geçerli olacağına dikkat çekildi.

Fotoğraf:

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2017’de yeni 50 Euro’luk Banknot kâğıt paralar ile taışacağız. Yeni banknotlar Nisan 2017’den itibaren tedavüle girecek.

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