BURADA YEMEKLER ‘NEFİS’

6 Mart, 2017

Türk Mutfağı’nın seçkin yemeklerinin yanı sıra Pizza çeşitlerinde de iddialı olan “Nefis Restaurant” Hanau’da hizmete açıldı.

A. Tüzün

HANAU – Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan “Nefis Restaurant” Anadolu mutfağının seçkin yemeklerinin yanı sıra Pizza çeşitleriyle de damak tadına önem verenlerin yeni adresi olmaya aday. Ailece işletmeye başladıkları Nefis Restaurant’ın açılışına gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyen Ramazan Çelik, “Restoranımız’da yiyecek ve içeceklerin uygun şartlarda muhafazasından, hazırlanması ve servisine kadar temizlik ve hijyene önem veriyoruz. Restoranımız, sabah 07:00’den 23:00’e kadar açık. Sabah çorba ve kahvaltı çeşitleri saat 13:00’e kadar sunulmaktadır. Döner, et yemekleri ve günlük menü şeklinde hizmetimiz de mevcuttur”dedi.

HELAL KESİM ET VE ET ÜRÜNLERİ

Özellikle ızgara, lahmacun, pide ve pizza çeşitlerinde iddialı olduklarını söyleyen Ramazan Çelik, “Et ve et ürünlerimizin helal olmasına dikkat ettiğimiz için, bu konuda güvenilir olan Tuna firmasıyla çalışıyoruz” dedi.

ADRESE TESLİM

İş yeri ve evlere yönelik adrese teslim servise (Lieferung), önem verdiklerini ve bu yönde daha yoğun çalışacaklarını söyleyen Çelik, “Hanau ve çevresinde taze, temiz ve güvenilir şekilde yemek arzu edenler bir telefon ile bizi arayarak sipariş verebilirler. Siparişleri en hızlı şekilde yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu. Ramazan Çelik, Alime Çelik, Ömer Çelik ve Aslı Gündoğdu tarafından ailece işletilen restoranın açılışında Mustafa Gökmen ve İsmail Derbeder tarafından konuşma yapıldı ve dualar edildi.

