Burghardt’tan Kocagöl’e ziyaret

6 Şubat, 2017

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Rüsselsheim Belediye Başkanı Patrick Burghardt (CDU) ve Hesen Eyalet Milletvekili İsmail Tipi(CDU), Kocagöl Group Başkanı Mehmet Kocagöl’ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

İbrahim Ferah

RÜSSELSHEIM – İnşaat sektörün de uzun yıllardan beri hizmet veren Kocagöl Group şirketini ziyaret eden Rüsselsheim Belediye Başkanı Patrick Burghardt ve Hessen Eyalet Milletvekili İsmail Tipi, Kocagöl Group Başkanı Mehmet Kocagöl’den çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Belirli aralıklarla bölge esnaf ve iş yerlerini ziyaret ettiğini söyleyen Burghardt, “Uzun zamandır Mehmet Bey ile tanışıyoruz. İşlerinde başarılı oldukları için kendilerini tebrik ediyorum. Bu ziyaretimde kendisi ile daha yakından tanışmak ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak imkânımız oldu. Başarılarının devamı dilerim” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Patrick Burghardt’a eşlik eden Hesen Eyalet Milletvekili İsmail Tipi, “Ziyaretler çerçevesinde, bölgedeki yatırımcıların yaşadıkları bürokrasiden kaynaklanan sorunları birinci ağızdan dinleme ve çözüm üretme imkanı oluyor. Ayrıca Almanya’daki Türk işverenlerin ekonomiye katkıları da buradaki siyasetçilerin dikkani çekiyor” dedi.

DAHA İYİ MOTİVE OLMALIYIZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Mehmet Kocagöl, “Yaptığımız projelerin % 90’ı Rüssesheim ve çevresinde. İnşaat sektöründe yaşanan gecikmeler hem maddi hem manevi kayıplar meydana getiriyor. Yöneticilerimizle bir araya gelmek ve karşılaştığımız sorunları paylaşmak daha iyi motive olmamıza sebep oluyor. Belediye Başkanımızın yaptığı ziyaretten çok memnun oldum” şeklinde konuştu.

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