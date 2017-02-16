BURKA VE PEÇE YASAĞINA ONAY ÇIKMADI

16 Şubat, 2017

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Gülsüm Tan-BREMEN

Bremen Eyalet Meclisi, Almanya için Alternatif (Alternative für Deutschland, AFD) partisinin Burka ve ve peçe kullanılmasının tamamen yasaklanmasına yönelik verdiği meclis dilekçesini ret etti. CDU ve FDP partilerininde AFD’yi destekleyen dille hazırladıkları dilekçe, mecliste yer alan partililer tarafından hareretli tartışmalara neden oldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi ortaklığında yönetilen Bremen’de eyalet meclisi, bu partilerin oy çokluğu ile önergeyi kabul etmedi. SPD, Yeşiller ve Sol Parti konuşmacıları, CDU ve FPD’nin AFD popülizmine destek olduklarını ifade ettiler. Burka ve Peçe taşımanın geleneksel bir kıyafet olarak nitelenen toplantıda, yasağın kadınlara pek yarar sağlayamıyacağını belirten SPD’li Sascha Aulepp, Bremen okullarında burkalı bir öğrenciye rastlanmadığını belirterek, gerekirsede okul kuralları kapsamında müdahale edilebileceğini belirtti. Sol Parti’den Kristina Vogt, terör örgütü ISİD’in bu gibi yasakları propaganda aracı olarak kullandığını beliterek, yasaklar konusuna çok dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bremen İçişleri Bakanı Ulrich Maurer, konunun güvenlik konusu olmadığını, yinede orta çağı çağrıştıran yüz kapatmayı tedirgin edici bulduğunu belirtirken, yasak konulmasınıda yarar sağlayamıyacağından uygun bulmadığını ifade etti. Bremen Eyaleti Meclis Başkanvekili veYeşiller Milletvekili Sülmez Doğan konu ile ilgi verdiği bilgilerde, “AFD, Almanya’da bu insanların giyim tarzını tamamen yasaklansın istiyor. Bizim Anayasa kanunlarımıza göre bu önergeyi kabul edemezdik. Herkes istediği gibi giyinebilir. Bizim amacımız, bu insanları değişik kurum ve kuruluşlar eliyle bilgilendirmek. Demokrasiye inandırmak ve güvendirmek. Bu kararı kızlar reşit olunca vermeli” dedi. Kız öğrencilerin küçük yaşlarda burka giymelerini pek uygun görmediğini belirten Doğan, geçtiğimiz yıl Osnabrück İdare Mahkemesinin 7-18 yaşları arasındaki öğrencilere burka giyme yasağı getirdiğini hatırlatarak, “Küçük kızlar burka konusunda zorlanmamalı. Reşit olduklarında kendileri karar vermeli” diye görüşlerini belirtti.

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