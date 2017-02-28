BÜROTIME’DEN FRANKFURT’A MAĞAZA

28 Şubat, 2017

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Frankfurt muhteşem bir mekana daha kavuştu. Bürotime, Almanya’daki ilk konsept mağazasını Frankfurt’ta açtı

İbrahim Ferah

FRANKFURT – Türkiye’nin lider ofis mobilya üreticisi Bürotime, 2017’de bulunduğu pazarlarda daha da güçlenmenin yanı sıra; yeni açılım ve fırsatlar yakalayabileceği ülkelerde yayılmaya ve satış kanallarını konsept mağazalara dönüştürerek kullanıcılarla daha yakından etkileşim kurmaya devam ediyor. Almanya’nın en önemli kent merkezlerinden biri olan Frankfurt’ta konsept mağazasını ve geniş ürün skalasını keyifli bir kokteyl eşliğinde duyurdu. Mevcut yatırım ve projelerini yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 152 satış noktasında istikrarlı bir şekilde sürdüren Bürotime, son olarak geçtiğimiz aylarda Irak’ta gerçekleştirdiği showroom açılışının ardından, bu kez Frankfurt’da ilk mağazasını açtı.

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Frankfurt am Main kentinde gerçekleştirilen davete Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, Spielmanns Officehouse kurucusu ve Genel Müdürü Dietmar Spielmann, ev sahibi Capara Holding GmbH. Yönetım Kurulu Başkanı Adem Çapar, mimarlar tasarımcılar ve işadamlarından oluşan davetliler katılıdı. Capara Holding GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Adem Çapar açılış konuşmasında; Bürotime’ın 153’ncü Franchise mağazasının açılşında aramızda olmanızdan mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Bürotime Türkiye’nin 95.000 metrekare kapalı üretim alanına sahip olan, dünyada 32 Ülkede 152 mağazası ve Showroom’u İle alanında birinci sırada yer almaktadır. Bu açılışın akabinde Avrupa ve Almanya’da diğer sehirlerde de yeni Franchise’lıklar verileceğini müjdesini veren Sayın Çapar, Bürotime’ın diğer firmalara göre avantajlarının, ücretsiz bilgilendirme ve planlama, fiyatların uygun ve ürünlerin kaliteli olması ve teslimat süresinin kısa olması olduğunu belirtti.

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