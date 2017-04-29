BUYRUN BEN MÜSLÜMANIM

29 Nisan, 2017

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IGMG ‘NİN BUYURUN BEN MÜSLÜMANIM ETKİNLİĞİ AVRUPANIN GÜNDEMİNE OTURDU

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Gençlik Teşkilatlarında 1000 gönüllü genç kız ve erkekle 12 ülkedeki 200 farklı noktada gül dağıtarak, İslam dinini anlattı

İSA AKSOYLU

KÖLN Avrupa’daki Milli Görüş teşkilatları 12 farklı ülkede, yaklaşık 155 bin insana gül dağıtarak İslamiyet hakkında bilgi verdi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı tarafından organize edilen “Buyurun, Ben Müslümanım” adlı etkinliğin üçüncüsü, 200 farklı noktada gerçekleşti.

Genel Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan IGMG, Köln’de 11 ayrı noktada düzenlediği etkinlikte cadde ve meydanlara kurulan stantlarda, yoldan geçenlere gül ve İslamiyet hakkında broşürler dağıtıldı.

İGMG Köln Bölgesine bağlı Achen Siegen, Bonn, Neuwied,Troisdorf, gibi önemli sanayi şehirlerinin merkezlerinde güllerle karşılanan Almanlar standlarda uzun süre gençlerle sohbet ettiler.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan IGMG Köln Bölgesi Gençlik Teşkilatlanma Başkanı Kamil Haydan, artık geleneksel hale getirdikleri bu etkinliği Batılı ülkelerde İslam ve Müslümanlar hakkında var olan önyargıları kırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Batılı ülkelerdeki bazı medya organlarının Müslümanları kötü tanıttıklarını, bu etkinliği düzenleyerek oluşan bu önyargıları yıkmak istediklerini kaydeden Haydan, “Bizi bizden öğrenmeleri için bu etkinliği düzenliyoruz.” dedi.

Haydan, “Gül verdiğimiz kişilere İslami duruşu, topluma uyum sağlayan birer bireyler olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. IGMG olarak topluma fada sağlamak için çalışmalar yürüttüğümüzü, hiçbir radikal grubu onaylamadığımızı anlatıyoruz. Güzel diklerimizi anlatmak için en iyi araçlardan birinin gül olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Teşkilatın gençlik kolları tarafından düzenlenen bu etkinliğin bir başlangıç olduğunu, her Müslümanın bu tür etkinlikler düzenleyerek İslamın güzel ahlakını anlatmak için bir yerden başlaması gerektiğini belirten Kamil Haydan, peygamber efendimizin güzel ahlakını batılı ülkeler başta olmak üzere herkese anlatmanın önemine dikkat çekti.

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