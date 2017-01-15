BÜYÜK BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

15 Ocak, 2017

Yorum Yok

Hurşit Köse

HAMBURG- Hamburg Futbol Federesyonu’da (HFV) gerçekleşen dialog toplantısına, 11 değişik kulüpten 21 yetkili ile HFV’dan Murat Yılmaz (Uyum Komisyonu), Christian Okun (Jugendausschuss), Carsten Chrubassik ( Jugend Sportgericht), Christian Koops (Sportgericht) ve Stefanie Basler (HFV) katıldı. Açılış konuşmasını yapan ve toplantıyı kendi girişimleriyle organize eden Yılmaz, katılan yöneticilere teşekkür ederek tek tek ilgilenmeyi de ihmal etmedi. Kulüplerin sorunlarının dile getirildiği toplantıda soruları içtenlikle cevaplayan Christian Okun,”3 bin takımın olduğu yerde sorunlar da olacaktır ve bizler bu sorunları çözmek için buradayız” diyerek HFV’da kararlar alınırken kulüplerin oy hakkı olduğunu ve yabancı kulüplerin toplantılara katılmadığını dile getirdi.

Mahkemeye büyük eleştiri

Toplantıda en çok kunuşulan konulardan olan para ve sporcu ceza alma konusunda yetkililerin sorularını içtenlikle cevaplayan Christian Koops, yabancı takımlara karşı hiçbir zaman önyargılı olmadiklarini ifade etti. Daha sonra görüşleri alınan kulüp yöneticileri, Spor Mahkemesi’nden çıkan sert kararlara anlam veremediklerini belirttiler. Hakem sorunlarının da dile getirildiği ortamda, yabancı kulüplerin hakem sorumlusu ve maç yönetim konusunda fazla başarılı olmadığı dile getirildi. Kapanış konuşmasında tekrar katılanlara teşekkür eden Yılmaz, “Geçen sene kulüpler HFV’nu misafir etti ve bu sefer de tüm lulüp yetkililerini bizler burada birarada topladık” diyerek toplantıların devam edeceğini belirtti

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

