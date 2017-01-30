BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN EVET

30 Ocak, 2017

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Seyit Akkamış

GROSS – GERAU – Büyük Türkiye Platformu’nun düzenlediği “Değişen Dünya Düzeninde Yeni Türkiye” konulu program, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Dilek Düğün Sarayı’nda yapılan programa, konuşmacı olarak Türkiye’den gelen Gazeteci Yazar Bekir Hazar, Turkuaz Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler ve 4. ve 5. dönem Avrupa Parlementosu eski Milletvekili Ozan Ceyhun katıldılar. Programın açılışında Yüksel Özçelik, Önder Demir ve Avukat Bülent Döğer’in alman basın, kurum ve kuruluşlarında tüklere yönelik ırkçı ve islamofobi yaklaşımlarının yanlış ve haksız olduğuna dikkat çekildi.

TARİHİMİZİ İYİ BİLMELİYİZ

Ecdadımız Osmanlı’yı iyi tanımamız lazım geldiğini belirten gazeteci yazar Bekir Hazar, “Dünyada ilk havan topunu bulan 16 yaşında Fatih Sultan Mehmed Han’dır. Bu olayın sadece matematik kısmı ciltlerle kitap yazılmasına sebeptir. Fakat bize, şanlı tarihimizin ve ecdadımızın ilim, fen ve sanat alanlarındaki çalışmaları yerine yabancıların sanat çalışmaları ve ahlaksızlıkları anlatıldı. Bunlar da bizi küçük düşünmeye mahkum etti. Fakat, bugün gençlerimiz daha farklı ve olumlu düşünüyorlar. Bunun için bizler de gerçekleri gün yüzüne çıkarmak ve Büyük Türkiye için adımlar atmak durumundayız” şeklinde konuştu.

HEM İYİ HEM KÖTÜ TÜRK OLDUM

Almanya’ya 80’li yıllarda geldiğinde iyi Türk olarak görüldüğünü, şimdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferi olduğu için kötü Türk olarak bakıldığını söyleyen Ozan Ceyhun, “15 Temmuz bizim için dönüm noktası. FETÖ terör örgütünün püskürtülmesiyle yetinemeyiz. Bu sebepten yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu anlamda Büyük Türkiye olmamızı engelleyen her şeyi bertaraf etmeliyiz. Bu sebepten Büyük Türkiye için hep beraber el ele verip daha çok çalışarak yeni anayasa değişikliğine EVET demeliyiz” dedi.

KÜRESEL FİNANS DÜNYAYI BÖLDÜ

Küresel finans sisteminin devletleri kontrol ettiğini söyleyen Ergün Diler, “Hepimizin kredi kartı ve bankalarda hesabı var. Bu, aynı zamanda bizlerin nasıl harcamalar ve neler yaptığımızın bu sistem tarafından bilinmesi anlamına geliyor. Bu sebepten birlik olmalı ve atalarımız gibi çok çalışmalıyız. Öz eleştiri yapmak gerekirse, az okuyoruz, doğru sohbetleri az yapıyoruz. Toplum olarak, rehavet içerisinde olduğumuzu görüyorum. Birşeylerin kendiliğinden olmasını bekliyoruz. Batılılar bunu beklemiyor ve yapıyorlar” şeklinde konuştu.

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