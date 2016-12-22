BÜYÜKELÇİDEN TAZİYE ZİYARETİ

22 Aralık, 2016

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Halil Uygun

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, gerçekleştirilen bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği haberi diplomatik çevrelerde derin üzüntüye neden oldu. T.C. Dış İşleri Bakanlığı bu alçak terörist saldırıyı lanetlemekle kalmayarak Rus meslektaşlarının acılarını çeşitli vesilelerle paylaşmayı ihmal etmedi. Böylesine zor bir günde Rus halkına ve devletine taziyelerini sunan temsilcilerimize katılan T.C. Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay, Rusya Federasyonu Brüksel Büyükelçisi Aleksander Tokovinin’i makamında ziyaret etti. Açılan taziye defterini imzalayan Büyükelçi Olcay, iki ülke arasında güçlendirilen işbirliklerinin devam etmesi yönündeki irademizin sürdüğünü belirtti

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