BÜYÜKELÇİDEN ZİYARET

27 Ocak, 2017

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ZÜRİH – T.C. Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, gazetemizin İsviçre temsilciliğini ziyaret etti. Büyükelçi saygılı temsilcimiz Ömür Çelik tarafından karşılandı. İsviçre Haber Sorumlumuz Cemil Baysal’ın hazır bulunduğu ziyarette, Büyükelçi Saygılı’ya Zürih Başkonsolos’u Aslı Oral, muavin Konsolos Serdar Piri, ve Büyükelçilik Müsteşarı Volkan Karagöz eşlik etti. Gazetemizin temsilcisi Ömür Çelik, Büyükelçi Saygılı’ya çalışmalarımız hakkında bilgi verdi. Çelik, Büyükelçi Saygılı ve beraberinde Gazetemizi Ziyaret eden Zürih Başkonsolosu Aslı Oral’a gazetemizi ziyaret ettikleri için teşekkür etti. Büyükelçi Saygılı, Türk medyasının Avrupalı Türklerin gözü kulağı olduğuna işaret etti ve çalışmalarımızda başarılar diledi. Büyükelçi Saygılı “Gördüğüm kadarıyla İsviçre Türk Toplumu’nun ve elçiliklerimizin tüm faaliyetleri en iyi şekilde kamuoyuna yansıtıyorsunuz. Sizlerin Tarafsızlıktan ödün vermeden yayın hayatınızı sürdürüyor olmanız’dan şüphem yok. Tarafsız ve Bağımsız olmanız bizler ve Türk Toplumu için son derece önemlidir” şeklinde konuştu. Basının toplumun gözü ve kulağı olduğunu belirten Büyükelçi İlhan Saygılı, karşılıklı fikir alışverişi yaptıktan sonra Gazetemizin ofisinden ayrıldı.

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