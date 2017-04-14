BW’DE CEZAEVLERİ DOLDU

14 Nisan, 2017

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MEHMET GÜZEL

STUTTGART – Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti Adalet Bakanı Guido Wolf (CDU), eyalet genelinde suç oranın yükselmesiyle cezaevlerinin doluluğunu açıkladı. Wolf, suç oranlarında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 16’lık artış kaydedildiğini bildirdi. Federal Adalet Bakanlığı’nın en son verilerine göre ülke genelinde 63 bin mahkum, cezaevlerinde yatıyor. Almanya’da en çok mahkum 15 bin kişiyle Kuzey Ren Vestfalya’da bulunuyor. İkinci sırada 11 bin kişiyle Bavyera ve üçüncü sırada 7 bin mahkûmla Baden-Württemberg yer alıyor. Çoğu cezaevinde artan mahkûm sayısı nedeniyle, tek kişilik hücreleri iki hükümlü paylaşıyor. Cezaevlerinde yaklaşık 3 bin 500 Türkiye kökenli de bulunuyor. Artan mahkûm sayısı ve suç oranında, göçteki artışın etkili olduğu savunuluyor.

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