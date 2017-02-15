ÇAĞRI MERKEZİ OLUŞTURULDU

15 Şubat, 2017

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Karlsruhe Konsolosluğu tarafından yapılan duyuruda YSK tarafından çağrı merkezi oluşturulduğuna dikkat çekildi. Bildiride “Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurulacak sadıklarda oy kullanmalarını teminen sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, vatandaşlarımızı aydınlatmak ve sorularını yanıtlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından +90 444 99 75 numaralı telefon numarası ile ”Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi” oluşturulmuştur. Anılan Çağrı Merkezi’nin 17 Şubat’a kadar hafta içi hergün Türkiye saati ile 09:00 – 18:00, 17 Şubat – 17 Nisan 2017 tarihleri arasında ise 24 saat Türkçe hizmet verecektir” denildi.

OY VERME İŞLEMİ 27 MART

Anayasa Değişikliği Halkoylamasının ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde yapılmasının kararlaştırılması üzerine, yurt dışı temsilciliklerimizde oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlayıp, 9 Nisan Pazar günü bitecektir. Gümrük kapılarında ise 27 Mart Pazartesi günü başlayıp 16 Nisan Pazar günü sona erecektir. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak koşuluyla vatandaşlarımız bağlı bulundukları temsilciliklerde ya da oy verme günlerinde diğer temsilciliklerde kurulan sandıklarda veya gümrük kapılarında oy kullanabileceklerdir. Yurtdışındaki tüm temsilciliklerimizde oy verme saatleri 09:00-21:00 olarak düzenlenmiştir. Her Temsilciliğimizde hangi günlerde oy verilebileceği Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek ve oy verme tarihleri ayrıca duyurulacaktır. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde oy kullanmaları yönünde bir sınırlandırma bulunmadığından, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda da oy kullanabileceklerine YSK tarafından karar verilmiştir.

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