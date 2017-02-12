Çalışma yasağı eşitliği ihlaldir!

12 Şubat, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg’da Alman Sendikalar Birliği (DGB) tarafından düzenlenen “Alman-Türk Sosyal Güvenlik Anlaşmasında Yeni Yasal Durum” başlıklı bilgilendirme etkinliğine uzman Avukat Talha Barut Konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’den borçlanarak emeklilik konusunda bilgi veren Barut, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin her iki ülkede çalışması olanların sosyal güvenlik haklarının güvence altına alınması için imzalandığını hatırlatan Barut, “Bu sözleşmeye göre iki ülke arasındaki hizmet süreleri birleştirilip sigorta hizmet süresi emekli olmaya yetmeyen kişiler eksik kalan sürelerini diğer ülkedeki çalışmalarından tamamlayabilir. Örneğin Almanya’da 45 yıl hizmet süresini doldurup erken emekli olmak isteyenler Türkiye’deki askerlik ya da çalışma sürelerini Almanya’daki sürelere ekleyebilirler ve bu durumda diğer ülkedeki emeklilik haklarından bir şey kaybetmezler” dedi. Barut, Türkiye’den emekli olanların A/T 21 belgesiyle Almanya’da, Almanya’da sosyal güvencesi olan kişilerin de T/A 21 belgesiyle Türkiye’de sağlık güvencesinden ücretsiz yararlanabileceğini de hatırlattı.

DAHA AZ PRİM ÖDEYİP YÜKSEK EMEKLİLİK ALABİLİRSİNİZ!

Daha az prim ödeyerek daha yüksek maaşla Türkiye’den emekli olabilmek için işlemlerin düzgün yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Barut, yurtdışından borçlanarak emeklilik hakkından yararlanma şartları, gerekli belgeler, başvuru makamları ve SSK-Bağkur emeklilik şartları hakkında geniş bilgi verdi. Yanlış işlemlerin emeklilik aylığı çekilmediği sürece davasız düzeltilebileceğini ifade eden Barut, “Yanlış işlemler nedeniyle insanlar yüksek prim ödeyip düşük maaşla emekli oluyor. Bu durumda emekli aylığını almaya başlamış olanlar da dava yoluyla maaşını yükseltme hakkına sahiptir” şeklinde açıklama yaptı. Soru-cevap kısmında emekli olduktan sonraki çalışma hakkına değinen Barut, emekli olan kişilerin çalışması konusunda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde herhangi bir yasaklayıcı hüküm bulunmadığının altını çizdi. Almanya’dan emekli olan kişilerin 450 Euro’ya kadar gelir elde edebildiğini hatırlatan Barut, “Türkiye’den çalışması karşılığı emekli olanlar ister Türkiye’de ister yurtdışında hiçbir kesinti olmaksızın çalışabilmektedir. Buna karşın 3201 Sayılı yurtdışı borçlanma yasasından yararlanarak borçlanma yapmış kişilere yurtdışında çalışma yasağı öngörülmüştür” dedi.

ÇALIŞMA YASAĞI EŞİTLİK HAKLARINI İHLALDİR

Minijob dahi yapma haklarının bulunmamasının mantıklı bir izahı olmadığını vurgulayan Barut, “Türkiye’deki bir insan emekli olduğu halde çalışabiliyorsa anayasanın 10 maddesi gereği buradaki insanlar da bu haktan yararlanabilmeli. Bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi için sürekli gündeme getirmeliyiz. Bu bir mücadele işidir. Mavi Kartlıların yurtdışından borçlanarak emekli olma haklarına kavuşmaları da mücadeleyle kazanılmıştır” şeklinde konuştu. Yasağın kalkmasının Türkiye için de yararlı olacağını ifade eden Barut, insanların kazandıklarının büyük bir kısmını Türkiye’de harcadıklarına da dikkat çekti. Konuyla ilgili TBMM’ye yönelik bir imza kampanyası başlattığını belirten Barut, destek vermek isteyenlerin www.talhabarut.com sayfasına başvurabileceklerini söyledi. Sunuculuğunu Elvisa Kantarević’in yaptığı etkinlikte soruları da cevaplayan Barut, bürosunda Çarşamba günleri 16:00-17:00 arası bireysel ücretsiz bilgilendirme saati yaptığını da hatırlattı. Bilgi Hattı: 040 636 93 310

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