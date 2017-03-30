ÇALIŞMALAR TAM GAZ

30 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Yurt dışında referandum için oy kullanma başlamasının ardından Stuttgart Başkonsolosluğunun Stuttgart-Zuffenhausen semtinde yeni satın alınan binasının bulunduğu Lorenzstr. 11 numarada bulunan seçim merkezini AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ziyaret etti. Ziyarette başta T.C. Stuttgart Başkonsolosu ve Stuttgart Seçim Merkezi (SM) Başkanı Ahmet Akıntı eşlik ederken beraberinde UETD Baden-Württemberg Bölge Başkanı Cahit Öner ve AK Parti Stuttgart Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Mehmet Sağanak da eşlik ettiler. Seçim mahallini gezen ve buradaki gelişmeler ve çalışmalar hakkında geniş çapta Stuttgart Başkonsolosu ve Stuttgart S.M. Başkanı Ahmet Akıntı tarafından hem seçim binasını içinden ve dışından gezerek bilgiler aldı. Ayrıca ilk günlerdeki katılım hakkında da değerlendirmeler alan ve çalışmaları yakından gözlemleyen İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, seçim merkezindeki odaları tek tek gezerek burada görev yapan sandık başkanlarını, sandık asil üyelerini ve müşahidleri çalışmaları hakkında tebrik ederek seçim süresince görevlerinde başarılar diledi. Daha sonra seçim merkezindeki partilerin temsilcileri ile özel bir görüşme yapan Mustafa Yeneroğlu son olarak da seçim merkezindeki AK Parti Stuttgart Seçim Merkezini bürosunu ziyaret ederek sandık kurulu birimi çalışanlarına teşekkür etti. Vatandaşların da büyük ilgisini gören Yeneroğlu, bir teyzenin de kendisini durdurması sonucu dua da aldı ve yoğun ilgi karşısında bol bol vatandaşlarla selfi çektirdi.

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