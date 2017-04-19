CAMİ DERNEĞİNE GAMALI HAÇ

19 Nisan, 2017

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Kısa adı İGMG olan İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı Freiburg Şubesinin duvarlarına gamalı haç işareti çizildi. Gecenin geç geç saatlerinde çizildiği tahmin edilen bu çirkin saldırı, cemaatin sabah namazına gelişi ile fark edildi. Cemiyet yöneticilerinin haber vermesi ile olay yerine gelen polis tutanak tutarak inceleme başlattı. Dernek Başkanı Ziya Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek binasına gamalı haç çizildiğinin bugün sabah namazına gelenler tarafından fark edildiğini belirtti. Bina giriş kapısının sağına ve soluna iki gamalı haç çizildiğini ifade eden Çelik, olayın gece gerçekleştiğini tahmin ettiklerini söyledi. Çelik, daha sonra bu olayı polise bildirdiklerini ve şikayette bulunduklarını ifade ederek, polisin de olayı araştıracağını belirttiğini aktardı. Çelik, bu yabancı düşmanı eylemi kınadıklarını da kaydetti.

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